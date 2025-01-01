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Луговая страна
Цитаты из фильма Луговая страна
Цитаты из фильма Луговая страна
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Цитаты
Adam
Я знаю, кто ты. Ты учитель в Эссекском округе, да? Я знаю, знаю, потому что видел тебя. Мой сын там учится. Сегодня не преподаёшь, да?
Sarah
Нет.
Adam
Что, перемена? Моего сына зовут Адам. У него "особые потребности". Узнал бы, если бы увидел.
Sarah
Тут много детей.
Adam
Знаешь, о чём эта песня?
Sarah
О горящем озере?
Adam
Вау, ты действительно учитель.
Sarah
Ты в обычную школу сына отдаёшь?
Adam
Да, пока его не отчислят.
Sarah
Не отдаёшь в спецшколу или что-то такое?
Adam
Нет, он... Он приёмный, да? И служба говорит, что не знала о его состоянии. Мы думали, что получаем...
Sarah
...обычного ребёнка?
Adam
Да-да, я — козёл, окей? Но это же бремя.
Sarah
Вас не отпускают просто так его бросить?
Adam
Рад, что ты не мой учитель.
Sarah
А тебе стоило бы быть.
Adam
Знаешь, он хороший мальчик, но если ты ждёшь «Человека дождя», гения математики или классического пианиста — не дождёшься.
Sarah
Я слышала, такие дети часто одарённые. Нужно просто понять, в чём именно.
Adam
Он одарён в том, чтобы пялиться в этот чёртов телевизор целый день. Я тоже. А у тебя какой талант? В чём ты хороша?
Sarah
Ну, я...
Sarah
[Сара и Джо начинают заниматься сексом в гостиничном номере, Сара едет на Джо ещё жёстче]
Чёрт! Ещё! Жёстче! О да! Так! Так! Да!
Sarah
[после того, как Джо кончил на лицо Саре, она начинает одеваться]
Уже три часа?
Adam
Нет.
Sarah
Мне нужно забрать Адама. И я ставлю тебе «хорошо с плюсом».
Adam
Ну, рад, что ты не мой учитель.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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