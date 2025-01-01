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Киноафиша Фильмы Луговая страна Цитаты из фильма Луговая страна

Цитаты из фильма Луговая страна

Adam Я знаю, кто ты. Ты учитель в Эссекском округе, да? Я знаю, знаю, потому что видел тебя. Мой сын там учится. Сегодня не преподаёшь, да?
Sarah Нет.
Adam Что, перемена? Моего сына зовут Адам. У него "особые потребности". Узнал бы, если бы увидел.
Sarah Тут много детей.
Adam Знаешь, о чём эта песня?
Sarah О горящем озере?
Adam Вау, ты действительно учитель.
Sarah Ты в обычную школу сына отдаёшь?
Adam Да, пока его не отчислят.
Sarah Не отдаёшь в спецшколу или что-то такое?
Adam Нет, он... Он приёмный, да? И служба говорит, что не знала о его состоянии. Мы думали, что получаем...
Sarah ...обычного ребёнка?
Adam Да-да, я — козёл, окей? Но это же бремя.
Sarah Вас не отпускают просто так его бросить?
Adam Рад, что ты не мой учитель.
Sarah А тебе стоило бы быть.
Adam Знаешь, он хороший мальчик, но если ты ждёшь «Человека дождя», гения математики или классического пианиста — не дождёшься.
Sarah Я слышала, такие дети часто одарённые. Нужно просто понять, в чём именно.
Adam Он одарён в том, чтобы пялиться в этот чёртов телевизор целый день. Я тоже. А у тебя какой талант? В чём ты хороша?
Sarah Ну, я...
Sarah [Сара и Джо начинают заниматься сексом в гостиничном номере, Сара едет на Джо ещё жёстче] Чёрт! Ещё! Жёстче! О да! Так! Так! Да!
Sarah [после того, как Джо кончил на лицо Саре, она начинает одеваться] Уже три часа?
Adam Нет.
Sarah Мне нужно забрать Адама. И я ставлю тебе «хорошо с плюсом».
Adam Ну, рад, что ты не мой учитель.
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