Наша рецензия

Человек с бульвара Каннибалов Стивен Крэйг Цалер, режиссер и сценарист «Костяного томагавка», – личность более чем колоритная. Он оператор двух полнометражных и двух короткометражных фильмов, снятых в период с 1995 по 2003 год; сценарист «Инцидента» (2011) про восстание в психушке для душевнобольных преступников; автор четырех романов, принадлежащих к жанрам хоррор-вестерна, научной фантастики и криминальной фантасмагории; вокалист, гитарист, ударник, автор музыки и текстов песен четырех групп:…