Киноафиша Фильмы Дневник девочки-подростка Награды и номинации фильма Дневник девочки-подростка

Награды и номинации фильма Дневник девочки-подростка 2015

Сандэнс 2015 Сандэнс 2015
Драматургия
Победитель
Драматургия
Номинант
Берлинале 2015 Берлинале 2015
Лучший полнометражный фильм
Победитель
Поколение 14плюс - лучший фильм
Номинант
