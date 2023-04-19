Венецианский купец, 2015

В плавильном котле купеческой столицы Венеции торговля давно и прочно заняла место главного местного божества. Пока венецианские торговые корабли бороздят воды всей планеты, гостеприимный город открыт для всякого, кто готов обсудить условия сделки и оставить в городе звонкую монету.

Пока есть возможность получить прибыль, всё прекрасно, но стоит только контракту сорваться, как все острые подводные камни немедленно вылезают на поверхность. Обманутый отец и аутсайдер, презираемый даже несмотря на его богатство, Шейлок готов требовать самую высокую цену за сделку, скреплённую кровью.