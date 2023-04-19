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Венецианский купец
Киноафиша Фильмы Венецианский купец
The Merchant of Venice

Венецианский купец, 2015

2015 / Великобритания
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5 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

В плавильном котле купеческой столицы Венеции торговля давно и прочно заняла место главного местного божества. Пока венецианские торговые корабли бороздят воды всей планеты, гостеприимный город открыт для всякого, кто готов обсудить условия сделки и оставить в городе звонкую монету.

Пока есть возможность получить прибыль, всё прекрасно, но стоит только контракту сорваться, как все острые подводные камни немедленно вылезают на поверхность. Обманутый отец и аутсайдер, презираемый даже несмотря на его богатство, Шейлок готов требовать самую высокую цену за сделку, скреплённую кровью.

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5 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 25 минут
Год выпуска 2015
Возраст 16+
Режиссер
Полли Финдли
В ролях
Джейкоб Форчун-Ллойд
Джейкоб Форчун-Ллойд
Пэтси Фэрран
Джэми Баллард
Макрам Хури
Макрам Хури
Джеймс Корригэн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Венецианский купец 2 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Синема Парк Европейский
19:30 от 600 ₽
Полное расписание и билеты
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«Венецианский купец» в кинотеатрах

ср 19
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Условные обозначения Помощь с билетами
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Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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