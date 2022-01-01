Мульт в кино. Выпуск №10, 2015

В десятом выпуске альманаха «МУЛЬТ в кино» покажут семь премьерных серий российских мультфильмов. Герои сериала «Лунтик» Вупсень и Пупсень совершенно случайно создадут произведение искусства из обычных веток, а Ми-ми-мишки сначала попытаются решить проблему глобального потепления, а чуть позже — найти чудодейственное средство от бессонницы. Кроме того, нас ждут новые серии мультфильмов «Бумажки» (эпизоды «Знакомый незнакомец» и «За бумажным морем»), «Котики, вперед!» («Слезами горю не поможешь») и «Барбоскины» («Винтики-шпунтики»).