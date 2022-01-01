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Мульт в кино. Выпуск №10
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Мульт в кино. Выпуск №10, 2015

2015 / Россия
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О фильме
В десятом выпуске альманаха «МУЛЬТ в кино» покажут семь премьерных серий российских мультфильмов. Герои сериала «Лунтик» Вупсень и Пупсень совершенно случайно создадут произведение искусства из обычных веток, а Ми-ми-мишки сначала попытаются решить проблему глобального потепления, а чуть позже — найти чудодейственное средство от бессонницы. Кроме того, нас ждут новые серии мультфильмов «Бумажки» (эпизоды «Знакомый незнакомец» и «За бумажным морем»), «Котики, вперед!» («Слезами горю не поможешь») и «Барбоскины» («Винтики-шпунтики»).
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Продолжительность 45 минут
Год выпуска 2015
Возраст 0+
Режиссер
Виталий Мухаметзянов
Виталий Мухаметзянов
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Мульт в кино. Выпуск №10 1 постер
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