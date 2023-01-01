Мульт в кино. Выпуск №16, 2015

В шестнадцатом выпуске «МУЛЬТ в кино» впервые на большом экране кинотеатров — сериал «Аркадий Паровозов спешит на помощь». В свежем эпизоде герои мультфильма — Саша и Маша — узнают, что нужно предпринять, если вдруг разобьётся градусник. Кроме того, в новом выпуске многосерийного киножурнала: «Фиксики» (серия «Копия»), «Лунтик и его друзья» («Пиявкина прелесть»), «Белка и Стрелка» («Сосед»), «Тима и Тома» («Силачи»), «Бумажки» («Серенький волчок»), «Ми-Ми-Мишки» («Путешествие к звёздам») и «Котики, вперёд!» («Приключения в аквапарке»).

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