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Мульт в кино. Выпуск №16
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Мульт в кино. Выпуск №16, 2015

2015 / Россия
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О фильме
В шестнадцатом выпуске «МУЛЬТ в кино» впервые на большом экране кинотеатров — сериал «Аркадий Паровозов спешит на помощь». В свежем эпизоде герои мультфильма — Саша и Маша — узнают, что нужно предпринять, если вдруг разобьётся градусник. Кроме того, в новом выпуске многосерийного киножурнала: «Фиксики» (серия «Копия»), «Лунтик и его друзья» («Пиявкина прелесть»), «Белка и Стрелка» («Сосед»), «Тима и Тома» («Силачи»), «Бумажки» («Серенький волчок»), «Ми-Ми-Мишки» («Путешествие к звёздам») и «Котики, вперёд!» («Приключения в аквапарке»).
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Продолжительность 44 минуты
Год выпуска 2015
Возраст 0+
Режиссер
Владимир Пономарев
Все актеры и съемочная группа
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