Наша рецензия

На фоне того полукоматозного состояния, в котором пребывает нынешний российский игровой кинематограф (что так называемый коммерческий, что так называемый артхаусный), наибольший интерес представляют режиссеры, работающие на стыке, пограничной территории различных видов киноискусства. Речь, собственно, о двух выдающихся фигурах: это Ирина Евтеева, соединяющая игровое и анимационное кино, и Рома Либеров (поскольку он сам пишет в титрах сокращенную версию своего имени, то и с нашей стороны…