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Киноафиша Фильмы Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти Цитаты из фильма Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти

Цитаты из фильма Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти

[последние строки]
Newt [Томас читает письмо Ньюта] Дорогой Томас, это первое письмо, которое я помню, как писал. Конечно, я не знаю, писал ли я раньше — до Лабиринта. Но даже если это не первое, скорее всего, это последнее. Я хочу, чтобы ты знал — я не боюсь. Точнее, не смерти. Больше всего меня пугает забытьё. Потерять себя из-за этого вируса — вот что страшит. Поэтому каждую ночь я вслух повторяю их имена. Элби. Уинстон. Чак. И просто повторяю их снова и снова, словно молитву, и — и всё это нахлынуло. Просто мелочи, как солнце, которое в идеальный момент светило на Поляну прямо перед тем, как скрылось за стенами. И я помню вкус рагу Фрайпэна. Никогда не думал, что буду так скучать по этой ерунде. И я помню тебя. С того момента, как ты появился в ящике — испуганный маленький новичок, который даже имени своего не мог вспомнить. Но с того момента, как ты ворвался в Лабиринт, я знал — я пойду за тобой куда угодно. И я пошёл. Мы все пошли. Если бы можно было всё начать заново, я бы сделал так же. И ничего бы не изменил. Моя надежда на тебя: когда ты через много лет оглянешься назад, ты сможешь сказать то же самое. Будущее теперь в твоих руках, Томми. Я знаю, ты найдёшь способ сделать всё правильно. Ты всегда умел. Позаботься обо всех за меня. И позаботься о себе. Ты заслуживаешь быть счастливым. Спасибо, что был моим другом. Прощай, приятель. Ньют.
🧡
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Newt Пожалуйста, Томми. Пожалуйста.
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Brenda Ты не можешь спасти всех, Томас.
Thomas Я могу попытаться.
🧡
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Minho Галли, почему ты нам помогаешь? Я вонзил копьё тебе в грудь.
Gally Ну... никто не идеален.
🧡
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Thomas Нет никаких гарантий, что мы вернёмся живыми.
Newt Но мы начали это вместе, значит и закончить должны вместе.
🧡
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Thomas Сколько ещё детей они должны собрать, пытать, убить? Когда, чёрт возьми, это закончится?
Teresa Это закончится, когда мы найдём лекарство.
Thomas Нет никакого чёртова лекарства!
🧡
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Gally [к Терезе, когда он с ней говорит и она видит Томаса] Не смотри на него. Зачем ты на него смотришь? Смотри на меня.
🧡
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Newt Три года мы провели за этими стенами, пытаясь выбраться. А теперь ты хочешь, чтобы мы вернулись обратно.
🧡
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Brenda Я что-то упускаю? Это же та самая девчонка, что нас предала, да? Та самая сук###?
Gally Она мне нравится.
🧡
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Галлы [после того, как Томас, Ньют и Минхо спрыгнули с последнего этажа здания]
Галлы Вы, ребята, с ума сошли.
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Thomas Ты жалеешь о том, что сделал с нами?
Teresa Иногда. Но я поступила так, как считала правильным.
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Ava Paige Томас. Ты можешь спасти своих друзей или спасти всех нас.
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Teresa Мир умирает. Если мы найдём лекарство — это будет единственный смысл всему, что произошло.
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Ava Paige Вирус распространяется по воздуху. Он внутри стен.
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Janson Ты серьёзно говоришь, что сдаёшься? После всего, что было.
Ava Paige Дело не в том, чтобы сдаваться, Джен. Дело в том, чтобы понять, когда ты проиграл.
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Ava Paige Стена. Удивительно, на что люди способны, когда на кону их жизнь.
🧡
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Janson У нас небольшая неудача. Но это не в первый раз.
Ava Paige Только не в этот раз.
🧡
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Jorge Эти стены новые. Похоже, это ответ WCKD на всё.
🧡
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Ava Paige [Терезе] Это не твоя вина. Ты сделала всё, что могла.
🧡
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Ava Paige По крайней мере, мы дали им инструменты, которые помогут выжить.
🧡
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Teresa [Смотрит на Бренду] Она выглядит хорошо. Когда у неё был последний курс лечения?
Thomas В последний раз, когда мы тебя видели.
Teresa Это было несколько месяцев назад.
[Снимает трекер с шеи Томаса]
Teresa Томас, это невозможно. Она уже должна была превратиться. Томас, не может быть, чтобы она всё ещё...
Thomas [Двигается и громко хлопает стулом] Хватит.
Teresa Ты мне не веришь?
Thomas [Смотрит злобно на Терезу] Правда хочешь, чтобы я поверил? Ты сделала свой выбор.
🧡
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