[последние строки]

[Томас читает письмо Ньюта]

Дорогой Томас, это первое письмо, которое я помню, как писал. Конечно, я не знаю, писал ли я раньше — до Лабиринта. Но даже если это не первое, скорее всего, это последнее. Я хочу, чтобы ты знал — я не боюсь. Точнее, не смерти. Больше всего меня пугает забытьё. Потерять себя из-за этого вируса — вот что страшит. Поэтому каждую ночь я вслух повторяю их имена. Элби. Уинстон. Чак. И просто повторяю их снова и снова, словно молитву, и — и всё это нахлынуло. Просто мелочи, как солнце, которое в идеальный момент светило на Поляну прямо перед тем, как скрылось за стенами. И я помню вкус рагу Фрайпэна. Никогда не думал, что буду так скучать по этой ерунде. И я помню тебя. С того момента, как ты появился в ящике — испуганный маленький новичок, который даже имени своего не мог вспомнить. Но с того момента, как ты ворвался в Лабиринт, я знал — я пойду за тобой куда угодно. И я пошёл. Мы все пошли. Если бы можно было всё начать заново, я бы сделал так же. И ничего бы не изменил. Моя надежда на тебя: когда ты через много лет оглянешься назад, ты сможешь сказать то же самое. Будущее теперь в твоих руках, Томми. Я знаю, ты найдёшь способ сделать всё правильно. Ты всегда умел. Позаботься обо всех за меня. И позаботься о себе. Ты заслуживаешь быть счастливым. Спасибо, что был моим другом. Прощай, приятель. Ньют.