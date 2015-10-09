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Воин
Отзывы о фильме «Воин»
Воин
2015 / Россия
Трейлер
4.8
Оцените
27
голосов
Рейтинг IMDb: 2.1
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sv_posti
9 октября 2015, 16:21
Тяжелый, мрачный, реалистичный фильм. На что изначально шли - то и посмотрели.
Нам понравился.
Саунд подобран, кстати, очень подходяще под пасмурную картинку на экране.
9 октября 2015, 16:21
0
0
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Андрей
9 октября 2015, 16:21
Идти не стоит. Мрачный скучный фильм. Много жестокости, драк. Вышли из зала с плохим настроением.
9 октября 2015, 16:21
0
0
Ответить
я
9 октября 2015, 16:21
Так никто и не скрывал, что это переложение истории фильма Воин на наши реалии
9 октября 2015, 16:21
0
0
Ответить
я
9 октября 2015, 16:21
Так никто и не скрывал, что это переложение истории фильма Воин на наши реалии
9 октября 2015, 16:21
0
0
Ответить
Егор
9 октября 2015, 16:33
Ребят сколько фильм идёт по продолжительности?
9 октября 2015, 16:33
0
0
Ответить
Егор
9 октября 2015, 16:33
Ребят сколько фильм идёт по продолжительности?
9 октября 2015, 16:33
0
0
Ответить
Bbbugl
9 октября 2015, 16:33
Фильм идет 1ч 30мин
9 октября 2015, 16:33
0
0
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Яна
9 октября 2015, 16:33
Много драк. Женщинам такую мерзость смотреть противопоказано.
9 октября 2015, 16:33
0
0
Ответить
ольга
9 октября 2015, 16:33
Стоит идти на фильм????)
9 октября 2015, 16:33
0
0
Ответить
ольга
9 октября 2015, 16:33
Стоит идти на фильм????)
9 октября 2015, 16:33
0
0
Ответить
Lfybh
9 октября 2015, 16:33
фу лажа, наши взяли и скопировали зарубежный фильм, который называется воин. Бредятина. лучше дома посмотрите воин с томом харди
9 октября 2015, 16:33
0
0
Ответить
Андрей
9 октября 2015, 16:33
Бондарчука как актера вообще не воспринимаю
9 октября 2015, 16:33
0
0
Ответить
Андрей
9 октября 2015, 16:33
Бредятина. Настоящие братья никогда не будут драться всерьез!
9 октября 2015, 16:33
0
0
Ответить
Диман
9 октября 2015, 16:33
Слизано с американского фильма точь-в-точь. Позор российскому кинематографу
9 октября 2015, 16:33
0
0
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йцуке
10 октября 2015, 16:16
смешно... могли хоть название поменять.
10 октября 2015, 16:16
0
0
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Яна
11 октября 2015, 23:34
Зачем снимать такие жестокие фильмы? Вам мало жестокости в жизни? Мало быдла на улицах и на дорогах? Единственное желание после просмотра это помахать кулаками. А потом удивляются, откуда в России столько отморозков. 0/10
11 октября 2015, 23:34
0
0
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Вадим
13 октября 2015, 00:21
Ушел с половины фильма... Нет слов... Поддерживаю всех написавших отрицательные отзывы... Так понимаю -опять при Господдержке... Знаю снимать могут -"Духлесс" например - тоже про наши реалии и снят отлично!
13 октября 2015, 00:21
0
0
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Яна
13 октября 2015, 00:21
Зачем снимать такие жестокие фильмы? Мало жестокости на улицах и на дорогах? А пото удивляются, откуда столько быдла.
13 октября 2015, 00:21
0
0
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