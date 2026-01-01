КиноафишаФильмыРетроспектива Роя Андерссона:Рекламные ролики и короткометражки
Ретроспектива Роя Андерссона:Рекламные ролики и короткометражки
, 2015
Advertisment and short films
Швеция / короткометражный / 18+
О фильме
Андерссон сформировал свой зрелый стиль, работая над рекламой – от молочных продуктов до авиакомпаний, от страховых корпораций до политических партий. Неподвижная камера, специально выстроенные павильоны, непрофессиональные актеры: каждая зарисовка, по сути, является философским анекдотом о тщете сущего и прихотливой судьбе. Эта реклама сделала Андерссона на родине по-настоящему народным режиссером, она же принесла ему первый некоммерческий заказ от Минздрава короткометражный фильм «Что-то случилось» (Någontingharhänt, 1987) о СПИДе. С этой прогремевшей на фестивалях короткометражного кино ленты началось возвращение Андерссона в большой кинематограф.