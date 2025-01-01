Jaleel Эй, Лилу, чего ты дверь голая открываешь? Извини за мою тупую сестру, братан. Как дела?

Malcolm Ты — Эй-Джей?

Jaleel Нет, это мой папа.

Malcolm Мне нужно с ним поговорить. По поводу клуба мальчишек.

Jaleel Ага, ага, папа в офисе пару часов, но вы можете тут посидеть, пока он не вернётся, если хотите.

Jaleel Эй, заходи!