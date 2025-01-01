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Киноафиша Фильмы Наркотик Цитаты из фильма Наркотик

Цитаты из фильма Наркотик

Diggy Я — Джордж У. Буш. Мне по х##у, что говорит голосование.
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Malcolm Так почему я хочу поступить в Гарвард? Если бы я был белым, тебе бы вообще пришлось этот вопрос задавать?
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Austin Jacoby Если ты закажешь диск Рика Роса или Маклемора...
Malcolm Я бы не стал заказывать диск Маклемора. Этого не случится.
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Dom У него, наверное, один из тех фотогеничных мозгов.
Malcolm Ты хочешь сказать фотографическая память?
Dom Что я только что сказал?
Malcolm Да, ты именно это и сказал, просто повторяешь.
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Narrator Малкольм, Джиб и Дигги раньше играли в школьном марширующем оркестре, но ушли в знак протеста, отказавшись играть Харлем Шейк.
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Malcolm Если бы Нил Деграсс Тайсон писал про Айс Кьюба, вот как бы это выглядело.
Mr. Bailey Ты учишься в Инглвуде. Думаешь, тебя возьмут в Гарвард?
Malcolm Я из нищего, криминального района, меня воспитывала одна мать, отца не знаю, бла-бла. Клишé.
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Malcolm Разрешите представиться. Меня зовут Малкольм Адеканби. Я отличник с практически идеальными баллами на SAT. Я играю в панк-группе с друзьями и фанатею от хип-хопа 90-х. Для большинства гиков плохой день — это когда над ними шутят, но если ты живёшь в Боттомсе, плохой день может выглядеть вот так.
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Jib Я на 14% африканец. Ancestry.com.
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Narrator Уильям Ян Шервуд III, музыкант, учёный, плейбой, предприниматель, теоретик заговора. Малкольм, Джиб и Дигги встретили Уильяма на музыкальном лагере три года назад...
Will Sherwood Эй, ребята, хотите травы? У меня есть. Крутая хрень, по честной цене...
Narrator Уильям заверил их, что слово «нигга» он использовал только как ласковое обращение, как объяснял Q-Tip в классической песне «Sucka Nigga». После этого они сразу подружились, хотя больше он это слово не употреблял.
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Diggy Ребята, ФБР нас вычислит. Полиция...
Jib Нет, не вычислит. Если пользуешься браузером Тор.
Diggy Что за х#рня это?
Jib Луковая маршрутизация.
Malcolm Многоуровневое шифрование.
Jib Это как игра в "ударь крота" с тысячами компов...
Diggy Постой, что за х#рня этот "ударь крота"?
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Narrator Малкольм живёт в Инглвуде, Калифорния, в районе Дарби-Диксон, который называют Боттомс.
Jib Отдай свой велосипед!
Narrator Друзья Малкольма Джиб и Дигги тоже зануды.
Jib Всё, чего я хочу — это зум, зум, зум и бум-бум.
Malcolm Точно.
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Jaleel Эй, Лилу, чего ты дверь голая открываешь? Извини за мою тупую сестру, братан. Как дела?
Malcolm Ты — Эй-Джей?
Jaleel Нет, это мой папа.
Malcolm Мне нужно с ним поговорить. По поводу клуба мальчишек.
Jaleel Ага, ага, папа в офисе пару часов, но вы можете тут посидеть, пока он не вернётся, если хотите.
Malcolm Мы, ну, знаешь...
Jaleel Эй, заходи!
Malcolm Да, да.
Jaleel Заходи.
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[первые реплики]
Malcolm Скоро весь мир будет покупать и продавать товары только за биткоины.
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