MalcolmДа, ты именно это и сказал, просто повторяешь.
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NarratorМалкольм, Джиб и Дигги раньше играли в школьном марширующем оркестре, но ушли в знак протеста, отказавшись играть Харлем Шейк.
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MalcolmЕсли бы Нил Деграсс Тайсон писал про Айс Кьюба, вот как бы это выглядело.
Mr. BaileyТы учишься в Инглвуде. Думаешь, тебя возьмут в Гарвард?
MalcolmЯ из нищего, криминального района, меня воспитывала одна мать, отца не знаю, бла-бла. Клишé.
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MalcolmРазрешите представиться. Меня зовут Малкольм Адеканби. Я отличник с практически идеальными баллами на SAT. Я играю в панк-группе с друзьями и фанатею от хип-хопа 90-х. Для большинства гиков плохой день — это когда над ними шутят, но если ты живёшь в Боттомсе, плохой день может выглядеть вот так.
NarratorУильям Ян Шервуд III, музыкант, учёный, плейбой, предприниматель, теоретик заговора. Малкольм, Джиб и Дигги встретили Уильяма на музыкальном лагере три года назад...
Will SherwoodЭй, ребята, хотите травы? У меня есть. Крутая хрень, по честной цене...
NarratorУильям заверил их, что слово «нигга» он использовал только как ласковое обращение, как объяснял Q-Tip в классической песне «Sucka Nigga». После этого они сразу подружились, хотя больше он это слово не употреблял.