Courier У моего клиента есть к вам предложение. Он хочет устранить трёх человек. Каждая смерть должна выглядеть как несчастный случай. Ваша специализация, как я понимаю. Похоже, слухи о вашей смерти сильно преувеличены.

[показывает видео своей смерти]

Courier Мой клиент может сообщить об этом заинтересованным лицам. Что значит — ваша новая жизнь здесь быстро закончится.

Arthur Bishop [оглядывается и видит, что его окружают головорезы]

Courier Или вы выполните задание и снова уйдёте в небытие. Как предпочитаете, старина Отто Сантос?

Arthur Bishop Дайте я позвоню.

[берёт телефон, но вместо звонка фотографирует её]