Arthur BishopСкажи своему шефу, что связываться с мёртвыми никогда невыгодно.
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Артур Бишоп[после убийства Крилла]Пусть человек помолится.
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CourierУ моего клиента есть к вам предложение. Он хочет устранить трёх человек. Каждая смерть должна выглядеть как несчастный случай. Ваша специализация, как я понимаю. Похоже, слухи о вашей смерти сильно преувеличены.
[показывает видео своей смерти]
CourierМой клиент может сообщить об этом заинтересованным лицам. Что значит — ваша новая жизнь здесь быстро закончится.