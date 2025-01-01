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Киноафиша Фильмы Механик: Воскрешение Цитаты из фильма Механик: Воскрешение

Цитаты из фильма Механик: Воскрешение

Courier Пять месяцев в Бразилии. Тебя сложно было найти.
Arthur Bishop [на португальском] Я не говорю по-английски.
Courier Даже акцент у тебя правильный.
Arthur Bishop [на португальском] Если ты так говоришь.
Courier Я именно так говорю.
🧡
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Arthur Bishop Скажи своему шефу, что связываться с мёртвыми никогда невыгодно.
🧡
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🥺
🤔
🥱
Артур Бишоп [после убийства Крилла] Пусть человек помолится.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Courier У моего клиента есть к вам предложение. Он хочет устранить трёх человек. Каждая смерть должна выглядеть как несчастный случай. Ваша специализация, как я понимаю. Похоже, слухи о вашей смерти сильно преувеличены.
[показывает видео своей смерти]
Courier Мой клиент может сообщить об этом заинтересованным лицам. Что значит — ваша новая жизнь здесь быстро закончится.
Arthur Bishop [оглядывается и видит, что его окружают головорезы]
Courier Или вы выполните задание и снова уйдёте в небытие. Как предпочитаете, старина Отто Сантос?
Arthur Bishop Дайте я позвоню.
[берёт телефон, но вместо звонка фотографирует её]
Courier Что ты делаешь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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