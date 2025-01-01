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Киноафиша Фильмы И грянул шторм Цитаты из фильма И грянул шторм

Цитаты из фильма И грянул шторм

Richard Livesey Может, возьмём этих ребят к себе и потом вернёмся.
Bernie Webber Нельзя их здесь одних оставлять. Эта лодка долго не протянет. Мы все живы или все умрём.
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John Stello Старик не знает, что делает. Он посылает тебя на смерть. В такой день через Чатем-Бар не пройти. Половина корабля — тоже не удержится на воде.
Bernie Webber Ну, мистер Стелло, в Береговой охране говорят, что ты должен выйти. Но не говорят, что ты должен вернуться. Это регламент, понимаете.
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Title Card То, что совершили Берни Уэббер, Ричард Лайвси, Энди Фитцджеральд и Эрвин Маске в ночь на 18 февраля 1952 года, до сих пор считается величайшей спасательной операцией на малом судне в истории Береговой охраны. Берни и Мириам поженились в день, который она запланировала. И оставались женаты 58 лет, до смерти Берни в 2009 году в возрасте 81 года. Все четверо морских пехотинцев были удостоены Золотой медали за спасение жизни за свои героические действия.
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Ervin Maske Пожалуйста, скажи, что мы садимся на эту лодку, чтобы переправиться на большую.
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Miriam Webber Я не боюсь воды, Берни. Меня пугает ночь, вот и всё. Знаешь, в темноте не видно, что под водой.
Bernie Webber Просто ещё больше воды.
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[последние реплики]
Берни Веббер У нас всё ещё на 16 апреля?
Мириам Веббер Да. Я спросила у Клаффа за тебя. Он сказал, что это просто...
Берни Веббер ...просто формальность. Теперь я знаю, да?
[оба смеются]
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Bea Hansen [отговаривает встревоженную Мириам слушать морскую радиосвязь] Нет толку слушать весь этот трёп, Мириам. Лучше научиться жить, не зная.
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