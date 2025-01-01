Bernie WebberНельзя их здесь одних оставлять. Эта лодка долго не протянет. Мы все живы или все умрём.
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John StelloСтарик не знает, что делает. Он посылает тебя на смерть. В такой день через Чатем-Бар не пройти. Половина корабля — тоже не удержится на воде.
Bernie WebberНу, мистер Стелло, в Береговой охране говорят, что ты должен выйти. Но не говорят, что ты должен вернуться. Это регламент, понимаете.
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Title CardТо, что совершили Берни Уэббер, Ричард Лайвси, Энди Фитцджеральд и Эрвин Маске в ночь на 18 февраля 1952 года, до сих пор считается величайшей спасательной операцией на малом судне в истории Береговой охраны. Берни и Мириам поженились в день, который она запланировала. И оставались женаты 58 лет, до смерти Берни в 2009 году в возрасте 81 года. Все четверо морских пехотинцев были удостоены Золотой медали за спасение жизни за свои героические действия.
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Ervin MaskeПожалуйста, скажи, что мы садимся на эту лодку, чтобы переправиться на большую.
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Miriam WebberЯ не боюсь воды, Берни. Меня пугает ночь, вот и всё. Знаешь, в темноте не видно, что под водой.