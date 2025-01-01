Title Card То, что совершили Берни Уэббер, Ричард Лайвси, Энди Фитцджеральд и Эрвин Маске в ночь на 18 февраля 1952 года, до сих пор считается величайшей спасательной операцией на малом судне в истории Береговой охраны. Берни и Мириам поженились в день, который она запланировала. И оставались женаты 58 лет, до смерти Берни в 2009 году в возрасте 81 года. Все четверо морских пехотинцев были удостоены Золотой медали за спасение жизни за свои героические действия.