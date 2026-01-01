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О персоне
Эрни Барбараш
Ernie Barbarash
Киноафиша
Персоны
Эрни Барбараш
Эрни Барбараш
Ernie Barbarash
Дата рождения
31 августа 1968
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Популярные фильмы
6.8
Игры киллеров
(2011)
6.1
Рождественские каникулы в саванне
(2019)
6.1
В преддверии Рождества
(2020)
Фильмография Эрни Барбараш
4.6
Изображение тебя
The Image of You
триллер
2024, США
6.1
В преддверии Рождества
Too Close for Christmas
драма
2020, Канада
6.1
Рождественские каникулы в саванне
Holiday in the Wild
комедия, драма, мелодрама
2019, США
4.9
Святой
The Saint
боевик
2017, США
Смотреть трейлер
5.7
Рождественское наследие
Christmas Inheritance
комедия, драма, мелодрама
2017, США
Смотреть трейлер
5.1
Фунт плоти
Pound of Flesh
триллер, боевик
2014, Канада
Смотреть трейлер
6
Шесть пуль
6 Bullets
боевик
2012, США
6.8
Игры киллеров
Assassination Games
боевик, триллер
2011, США
Смотреть трейлер
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