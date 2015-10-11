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Наруто: Последний фильм Наруто: Последний фильм
Киноафиша Фильмы Наруто: Последний фильм Отзывы о мультфильме «Наруто: Последний фильм»
The Last: Naruto the Movie Наруто: Последний фильм 2014 / Япония
7.4 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 7.6
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Отзывы о мультфильме «Наруто: Последний фильм»

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Виктория 11 октября 2015, 23:38
когда последний раз будут показывать?
11 октября 2015, 23:38 Ответить
Саша 11 октября 2015, 23:38
Сходили с друзьями в кино на Наруто, не смотря на то, что уже видели его по интернету с сабами (+корейская озвучка, это было нечто). И да, соглашусь, фильм загубили романтикой к чертям собачьим, но были моменты, над которыми наш зал (было где-то пятьдесят человек) ухахатывался до колик в животе. А на поцелуй под луной аплодисменты наши раздавались по всему кинотеатру х) И, по крайней мере, ради будущего фильма Наруто с Боруто в главной роли я бы еще раз десять сходил, вот правда! Жаль, в нашем городе прокат закончился пару дней назад. Но зато билет с пятого сохранился, жду обмена х) Давайте, ребят, будушее аниме зависит от вас!.. и ваших денег)
11 октября 2015, 23:38 Ответить
Бе 13 октября 2015, 00:19
Фу гадость это аниме✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊
13 октября 2015, 00:19 Ответить
кирито 13 октября 2015, 00:23
люблю смотреть наруто
13 октября 2015, 00:23 Ответить
Мито 13 октября 2015, 00:23
Ничего кошмарнее не видела , ужасно , что люди идут на это ... Его ещё несколько месяцев назад выложили в Интернете . История и мораль помахали платочком .
13 октября 2015, 00:23 Ответить
Аноним 13 октября 2015, 00:25
Историю сильно изменили,Какаси стал хокаге ... Что за фигня!✊
13 октября 2015, 00:25 Ответить
Юлиана 13 октября 2015, 00:25
А в каком кинотеатре в Курске будет проходит и какая стоимость билета?✊
13 октября 2015, 00:25 Ответить
Петр228 13 октября 2015, 00:25
А вы не знаете до какого числа?
13 октября 2015, 00:25 Ответить
Миралин 13 октября 2015, 00:25
Это просто жесть. Вначеле предыстория, потом над мелкими поугорять, потом за Наруто толпа девчёнок. Потом Экшен и в конце романтика... ✊ .Я ещё раз хочу сходит✊
13 октября 2015, 00:25 Ответить
Макс 13 октября 2015, 22:26
Давно пора показать Наруто в России!



Жаль только, что озвучивают дети какие-то.



Но всё равно я схожу.
13 октября 2015, 22:26 Ответить
Елена 13 октября 2015, 22:26
✊ Всегда мечтала увидеть аниме в кинотеатре. Наруто - очень даже не плохой вариант для начала. Безусловно схожу^^
13 октября 2015, 22:26 Ответить
Арчи 15 октября 2015, 00:18
Надо же было так историю уничтожить (((
15 октября 2015, 00:18 Ответить
Дарья 15 октября 2015, 00:21
Если его и в правду покажут, я встану первая за билетом:))
15 октября 2015, 00:21 Ответить
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