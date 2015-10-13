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Слендер
Отзывы о фильме «Слендер»
Always Watching: A Marble Hornets Story
Слендер
2015 / США
Трейлер
5.5
Оцените
18
голосов
Рейтинг IMDb: 4.8
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123
13 октября 2015, 22:29
Жаль говорить такое, но, судя по трейлеру фильм - шлак. А ведь Слендер - мой любимый персонаж, почти во все игры с ним играл. Посмотрю фильм обязательно для истории, и чтоб поддержать тех, кто берется снимать такое и оживлять форумных крипи персонажей :)
13 октября 2015, 22:29
0
0
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слендер
13 октября 2015, 22:31
фигня
13 октября 2015, 22:31
0
0
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Мария
13 октября 2015, 22:31
Полное дерьмо, не тратьте не время не деньги
13 октября 2015, 22:31
0
0
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Ййй
13 октября 2015, 22:31
На 1 раз...
13 октября 2015, 22:31
0
0
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любитель
15 октября 2015, 00:13
Смотрел сегодня премьеру.
И не скажу что шедевр или плохо, в общем обычный ужастик и не надо ожидать от него чего то нового, оригенального
15 октября 2015, 00:13
0
0
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Kaleriya
15 октября 2015, 00:13
✊
15 октября 2015, 00:13
0
0
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GHOST
15 октября 2015, 00:13
✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊
15 октября 2015, 00:13
0
0
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Игорь
15 октября 2015, 00:13
Хуже ужастика не видел✊
15 октября 2015, 00:13
0
0
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