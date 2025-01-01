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Цитаты
[повторяющаяся фраза]
Narrator
Мама.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Narrator
[начальные слова]
Мать. Ты шла со мной тогда. В тишине. До того, как появился мир. До ночи и дня. Одинокими в безмолвии. Там, где ничего не было.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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