Наша рецензия

Если верить теории Большого взрыва, то наша Вселенная появилась на свет всего каких-то 13.7 миллиардов лет назад. Впрочем, «Путешествие времени» об этом вам не расскажет: фильм вообще избегает какой-либо конкретной информации и с цифрами не дружит принципиально. Зато вам попытаются рождение Вселенной показать – а затем пригласят на весьма длительную прогулку. Прогулку, которая длится 13.7 миллиардов лет. То есть с момента так называемой сингулярности и до сего дня. Кадр…