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Путешествие времени Путешествие времени
Киноафиша Фильмы Путешествие времени Отзывы о фильме «Путешествие времени»
Voyage of Time: Life's Journey Путешествие времени 2016 / США / Франция / Германия
7.0 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Путешествие времени»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Если верить теории Большого взрыва, то наша Вселенная появилась на свет всего каких-то 13.7 миллиардов лет назад. Впрочем, «Путешествие времени» об этом вам не расскажет: фильм вообще избегает какой-либо конкретной информации и с цифрами не дружит принципиально. Зато вам попытаются рождение Вселенной показать – а затем пригласят на весьма длительную прогулку. Прогулку, которая длится 13.7 миллиардов лет. То есть с момента так называемой сингулярности и до сего дня. Кадр…

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Stepan Kovalenko 27 марта 2017, 19:57
Оценка
Новый медитативно-эстетический фильм великого художника в кино Терренса Малика "Путешествие времени" по-настоящему приковывает к экрану и полностью погружает в необычное повествование с грамотно-расставленными акцентами в виде вставок из жизни людей с неблагополучной судьбой и жизненными обстоятельствами. Необычное кино. Но почерк режиссёра уловим с первых кадров и закадрового текста. Смею в этот раз не согласиться с мнением Антона Долина - текст, присутствующий в фильме да, может и не обязателен, но в то же время он не раздражает и не выделяется на общей картине. Тем более в русской версии закадровый голос нашего Петербургского земляка -Константина Хабенского. Очень атмосферный и приятный фильм для погружения в особое исследовательское состояние... очень надеюсь теперь его заценить на огромном IMAX экране для полного понимания идеи великого Малика (фильм был специально заточен под формат IMAX)
27 марта 2017, 19:57 Ответить
Демитрий Сильмарилл 28 марта 2017, 15:53
Оценка
Снова был приглашен на пресс-показ, на этот раз у нас художественно-документальное творение, которое я и так хотел глянуть в обязательном порядке. Пред показ состоялся в Ленфильме, организация мероприятия приятно удивила, не ограничилась шампанским на вэлком и закусками, а предоставила настоящее научпоп шоу с научными экспериментами и проф ведущими, разумеется мы опоздали и почти все пропустили 😔
И так в двух словах о фильме:
чтоб вы понимали о чем речь, то попрошу вас попробовать представить себе визуально топовую документалку в духе "сквозь пространство и время" или "Дом. Свидание с планетой", но которую снимал бы Дэвид Линч, а вела шоу например Бьорк.
Теперь постараюсь более развернуто:
как вы могли догадаться перед нами нестандартное документальное кино и ни в коем случае не для семейного или компанейско-диванного просмотра под попкорн. Кино- полотно искусного художника где визуальный ряд поражает сочностью редчайших кадров природы Земли и далекого космоса, а глубина звукового сопровождения и закадровый голос преисполненный поэтической фигурой умолчания неспешно погружают вас в начало времен вселенной, затем бесцеремонно окунают вас с ног до головы в "первичный бульон", далее стремительно, в самый неожиданный момент вас выдергивают из этой первоосновы и перед вами предстают кадры современного человечества, часто не самой его благополучной части. Кино не для хорошего настроения, завуалированно намекая на бессмысленность попыток поиска так называемого смысла жизни и просто аннигилирует в вашем сознании мысли типа "зачем мы здесь", размывая понятия жизни и смерти, показывая наглядно, что человечество- это даже не вспышка, а пшик на полотне мироздания. Напоследок предупреждаю, что здесь вам не будут рассказывать о точных науках и устройстве мира, вы должны сами разгадать околичность образов, музыки и текста заложенного авторами. Самый настоящий арт хаус среди документальных фильмов.
28 марта 2017, 15:53 Ответить
Игорь Дугарев 28 марта 2017, 22:42
Оценка
Терренс Малик пытается показать нам в своём фильме сотворение мира, делая ставку на аудиовизуальное восприятие, он предлагает нам самим сделать выводы и продолжить размышления уже после титров, но по иронии, именно в этом подходе и закрались все слабые стороны картины. Визуальный ряд не выглядит равномерным, вместо единого полотна на экране сменяются отдельные сцены - некоторые из них более захватывающие, некоторые менее, а некоторые откровенно скучны. Музыкальное сопровождение не вызывает откровенного диссонанса, но при этом не всегда способствует усилению ваших эмоциональных переживаний.
Картина очень претенциозна, она очень хочет казаться чем-то значительным, открывающим завесу неизведанного и волнующего, но на деле впадает в банальности: рассуждения о природе в качестве матери или мачехи, чрезмерное использование хроники жизни стран третьего мира и, конечно же, забитые быки - всё это выглядит натянуто и даже пошло.
Как итог, вместо авторского откровения, мы получаем картину, которая мало что способна предложить. А задуматься о тайнах мироздания, уверяю вас, вы сможете и без помощи произведения Терренса Малика.
28 марта 2017, 22:42 Ответить
Демитрий Сильмарилл 6 апреля 2017, 21:17
Оценка
Настоящий арт хаус среди документальных фильмов
Снова был приглашен на пресс-показ, на этот раз у нас художественно-документальное творение, которое я и так хотел глянуть в обязательном порядке. Пред показ состоялся в Ленфильме, организация мероприятия приятно удивила, не ограничилась шампанским на вэлком и закусками, а предоставила настоящее научпоп шоу с научными экспериментами и проф ведущими.

Итак в двух словах о фильме:

чтоб вы понимали о чем речь, то попрошу вас попробовать представить себе визуально топовую документалку в духе «сквозь пространство и время» или «Дом. Свидание с планетой», но которую снимал бы Дэвид Линч, а вела шоу например Бьорк.

Теперь постараюсь более развернуто.

Как вы могли догадаться перед нами нестандартное документальное кино и ни в коем случае не для семейного или компанейско-диванного просмотра под попкорн. Кино- полотно искусного художника где визуальный ряд поражает сочностью редчайших кадров природы Земли и далекого космоса, а глубина звукового сопровождения и закадровый голос преисполненный поэтической фигурой умолчания неспешно погружают вас в начало времен вселенной, затем бесцеремонно окунают вас с ног до головы в «первичный бульон», далее стремительно, в самый неожиданный момент вас выдергивают из этой первоосновы и перед вами предстают кадры современного человечества, часто не самой его благополучной части. Кино не для хорошего настроения, завуалированно намекая на бессмысленность попыток поиска так называемого смысла жизни и просто аннигилируя в вашем сознании мысли типа «зачем мы здесь», размывая понятия жизни и смерти, показывая наглядно, что человечество- это даже не вспышка, а пшик на полотне мироздания.

Напоследок предупреждаю, что здесь вам не будут рассказывать о точных науках и устройстве мира, вы должны сами разгадать околичность образов, музыки и текста заложенного авторами. Самый настоящий арт хаус среди документальных фильмов, вне системы рейтингов
6 апреля 2017, 21:17 Ответить
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