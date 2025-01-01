Kubo[рассказ]Если уж моргнуть, делай это сейчас. Внимательно следи за всем, что видишь и слышишь, даже если кажется странным. И помни: если ты зашевелишься, отвернёшься или забудешь хоть часть того, что я скажу — хоть на мгновение — наш герой обречён.
[плач ребёнка]
KuboЕго зовут Кубо. Его дед украл у него кое-что. И это, поверь, только начало.
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Moon KingХочешь быть человеком? Тогда раздели их слабости. Переноси их унижения. Чувствуй их боль!
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[последние слова]
Kubo[стоять на коленях перед двумя фонарями]Здравствуйте, мама, папа. Я знаю, мои рассказы иногда бывают... мм, длинноваты... Поэтому скажу кратко. Я очень благодарен, что у меня была возможность встретиться с вами обоими, услышать вашу мудрость, почувствовать вашу доброту и даже поесть, сидя между вами. Это была счастливая история. Но она могла быть ещё счастливее. Я точно не знаю правил, как всё это работает, но если есть способ... Ну, вы понимаете... Мне вы всё ещё нужны. Так что я мог бы сказать, что это была счастливая история, или почувствовать её... Мы все могли бы это почувствовать. И тогда мы могли бы закончить эту историю — вместе.
Kubo[теперь как воспоминание, стоя с родителями]Конец.
MonkeyО, Кубо. Он тебя не ненавидит. Он хочет сделать тебя таким же, как он. Слепым к человеческим чувствам, как был я когда-то. Только тогда ты сможешь занять своё место рядом с ним, быть частью его семьи. Холодным, твёрдым и совершенным.
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BeetleЯ либо самурай, либо ужасный накопитель. В любом случае, внутри моего грудного отдела бьётся сердце воина.
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Monkey[обращаясь к Кубо]Не смей связываться с Обезьяной!
[бежит по листовому галеону и прыгает в воду за Кубо, но механическая рука на цепи хватает её за ногу и тянет обратно на палубу. Она смотрит вверх, где одна из сестёр мягко опускается к лодке, держа цепь в руке]
СёстрыО, как мило. Пришла я за рыбой, а выловила жалкую обезьяну. Жаль, что это грязное создание — всё, что осталось от волшебства моей сестры.