Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Кубо. Легенда о самурае Цитаты из мультфильма Кубо. Легенда о самурае

Цитаты из мультфильма Кубо. Легенда о самурае

Beetle У меня вопрос. Если я — Жук, а ты — Обезьяна, почему его зовут Мальчик?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kubo Если уж моргать, делай это сейчас.
[он перебирает струны, и фонарики на воде загораются]
Kubo Я знаю, зачем тебе моё око. Без него я не могу взглянуть в глаза другому и увидеть его душу. Его любовь...
Moon King [в роли Лунного Зверя] Всё, что ты любил — ПРОПАЛО! Всё, что ты знал — ОТНЯТО у тебя!
Kubo Нет... оно в воспоминаниях. Самая сильная магия из всех.
[он снова перебирает струны и призывает духов из фонариков, что вызывает ярость Лунного Зверя]
Kubo Оно делает нас сильнее, чем ты когда-либо будешь. Это воспоминания тех, кого мы любили и потеряли. И если мы храним их истории глубоко в сердце... ты никогда не заберёшь их у нас.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Beetle Тайна — моё второе имя.
Monkey У тебя даже первого имени нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Monkey Он посмотрел мне в глаза и произнёс четыре простых слова. Эти слова изменили всё... Ты — моя цель.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Monkey Твоя магия становится сильнее. Тебе нужно научиться её контролировать. Но чем мы сильнее, тем опаснее становится мир.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kubo Ты хоть когда-нибудь скажешь что-нибудь ободряющее?
Monkey Я призываю тебя не умирать.
Kubo [С издевкой] Я призываю тебя не умирать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые строки]
Kubo [рассказ] Если уж моргнуть, делай это сейчас. Внимательно следи за всем, что видишь и слышишь, даже если кажется странным. И помни: если ты зашевелишься, отвернёшься или забудешь хоть часть того, что я скажу — хоть на мгновение — наш герой обречён.
[плач ребёнка]
Kubo Его зовут Кубо. Его дед украл у него кое-что. И это, поверь, только начало.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Moon King Хочешь быть человеком? Тогда раздели их слабости. Переноси их унижения. Чувствуй их боль!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Kubo [стоять на коленях перед двумя фонарями] Здравствуйте, мама, папа. Я знаю, мои рассказы иногда бывают... мм, длинноваты... Поэтому скажу кратко. Я очень благодарен, что у меня была возможность встретиться с вами обоими, услышать вашу мудрость, почувствовать вашу доброту и даже поесть, сидя между вами. Это была счастливая история. Но она могла быть ещё счастливее. Я точно не знаю правил, как всё это работает, но если есть способ... Ну, вы понимаете... Мне вы всё ещё нужны. Так что я мог бы сказать, что это была счастливая история, или почувствовать её... Мы все могли бы это почувствовать. И тогда мы могли бы закончить эту историю — вместе.
Kubo [теперь как воспоминание, стоя с родителями] Конец.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kubo Почему дедушка меня ненавидит?
Monkey О, Кубо. Он тебя не ненавидит. Он хочет сделать тебя таким же, как он. Слепым к человеческим чувствам, как был я когда-то. Только тогда ты сможешь занять своё место рядом с ним, быть частью его семьи. Холодным, твёрдым и совершенным.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Beetle Я либо самурай, либо ужасный накопитель. В любом случае, внутри моего грудного отдела бьётся сердце воина.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Monkey [обращаясь к Кубо] Не смей связываться с Обезьяной!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Monkey У тебя есть вопросы, я вижу.
Kubo Кто...
Monkey Три вопроса.
Kubo Мне кажется, их больше.
Monkey Три. Но сначала поешь.
Kubo Почему только три?
Monkey Ладно, это был твой первый вопрос.
Kubo Что?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Beetle Могучий Жук одержал победу!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сестры Кубо, мы так долго тебя ждали.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Monkey [о Хандзо] Познавая его сострадание, я познал своё.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кубо [от Жука] Обезьяна! Кажется, он в беде! Надо помочь!
Обезьяна Кубо, твои тёти всё ещё там! Прости, но нам нужно плыть к берегу!
[Кубо прыгает в воду, оставляя Обезьяну в отчаянии]
Обезьяна Кубо!
[бежит по листовому галеону и прыгает в воду за Кубо, но механическая рука на цепи хватает её за ногу и тянет обратно на палубу. Она смотрит вверх, где одна из сестёр мягко опускается к лодке, держа цепь в руке]
Сёстры О, как мило. Пришла я за рыбой, а выловила жалкую обезьяну. Жаль, что это грязное создание — всё, что осталось от волшебства моей сестры.
Обезьяна Эта грязная тварь разорвёт тебя НАЧИСТО!
[бежит к сестре с мечом в руках, прыгает и наносит удар, который сестра отражает своим мечом]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Monkey Нести Кубо? Это твоя лучшая идея? Слушай, я ценю твою помощь, правда, но когда дело доходит до мальчика, я знаю, что лучше.
Beetle Правда?
Monkey А лучше — не слушать идеи от говорящей таракашки.
Beetle Это говорит говорящая обезьяна.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Beetle У меня такое чувство, что это моя судьба.
Monkey Нет, это не так! Мы не можем верить ни слову, что ты говоришь, потому что *ты* не можешь верить своим словам.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
«Сегун» был разминкой: «Вождь войны» с Джейсоном Момоа может стать главным историческим хитом десятилетия
Старенький, да удаленький: Сталлоне в 79 лет снова правит Талсой и делает это с уважением — объявлена дата выхода 3 сезона
«Плохой вариант для совместной жизни»: психолог рассказал, что будет дальше с Гошей и Катей из «Москвы слезам не верит»
Бюджет — 1,22 миллиарда, а рейтинг — всего 4,6: в карьере Козловского нет более провального фильма, чем этот
«Едва ли это уровень джедая»: в популярнейшую теорию о Квай-Гоне фанаты «Звездных войн» верили 25 лет — Нисон опроверг ее парой слов
Даже Крамер не расставлял такие ловушки: попробовали разобраться, как хронологически верно смотреть «Пилу»
«Это большая редкость»: французский мультфильм с рейтингом 8,1, который растрогает до слез (совсем не детский)
Смотрели «Очень странные дела» больше 5 раз? Вот похожие сериалы, которые спасут, пока ждете финал
Век Хюррем и Сулеймана не зря назвали «Великолепным»: вот о каком периоде рассказывает сериал
Архитектор, трепещи: НТВ запускает сериал о ветеринаре-сыщике — в качестве напарника минипиг
Черная корона и Векна из «Очень странных дел»: «Кольца власти» возвращаются — несмотря на провальный второй сезон
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше