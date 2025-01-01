Кубо [от Жука] Обезьяна! Кажется, он в беде! Надо помочь!

Обезьяна Кубо, твои тёти всё ещё там! Прости, но нам нужно плыть к берегу!

[Кубо прыгает в воду, оставляя Обезьяну в отчаянии]

[бежит по листовому галеону и прыгает в воду за Кубо, но механическая рука на цепи хватает её за ногу и тянет обратно на палубу. Она смотрит вверх, где одна из сестёр мягко опускается к лодке, держа цепь в руке]

Сёстры О, как мило. Пришла я за рыбой, а выловила жалкую обезьяну. Жаль, что это грязное создание — всё, что осталось от волшебства моей сестры.

Обезьяна Эта грязная тварь разорвёт тебя НАЧИСТО!