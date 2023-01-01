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Десять тысяч святых
Десять тысяч святых, 2015: актеры и роли
Ten Thousand Saints
Десять тысяч святых
2015 / США
5.9
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Десять тысяч святых, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Пульчини
Robert Pulcini
Шэри Спрингер Берман
В ролях
Эмили Мортимер
Emily Mortimer
Итан Хоук
Ethan Hawke
Хейли Стайнфелд
Hailee Steinfeld
Эмиль Хирш
Emile Hirsch
Эйса Баттерфилд
Asa Butterfield
Джулианна Николсон
Julianne Nicholson
Эван Джогиа
Avan Jogia
Майкл Элиан
Michael Elian
Надя Александр
Nadia Alexander
В прокате
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Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
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Отзывы
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