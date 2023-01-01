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Десять тысяч святых Десять тысяч святых
Киноафиша Фильмы Десять тысяч святых Десять тысяч святых, 2015: актеры и роли
Ten Thousand Saints Десять тысяч святых 2015 / США
5.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Десять тысяч святых, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Пульчини Robert Pulcini Шэри Спрингер Берман
В ролях
Эмили Мортимер Эмили Мортимер Emily Mortimer Итан Хоук Итан Хоук Ethan Hawke Хейли Стайнфелд Хейли Стайнфелд Hailee Steinfeld Эмиль Хирш Эмиль Хирш Emile Hirsch Эйса Баттерфилд Эйса Баттерфилд Asa Butterfield Джулианна Николсон Джулианна Николсон Julianne Nicholson Эван Джогиа Эван Джогиа Avan Jogia Майкл Элиан Michael Elian Надя Александр Nadia Alexander
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
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