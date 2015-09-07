Black comedy shorts

, 2015
комедия / 18+
О фильме

«Рождество по-немецки» / Der Kleine Nazi
Петра Люсхов, Германия, 2010

Рождество – это свечи, индейка и песня «О, ёлочка», самый светлый праздник в году, когда за столом собирается вся семья, и стар, и млад. Эта добропорядочная немецкая династия готова распахнуть объятия и для гостя – «друга одного друга», израильтянина, с которым старшая дочь познакомилась в «лагере мира». И все бы прошло по-рождественски тихо, если бы младший сын не наткнулся в шкафу на «скелеты» – елочные игрушки эпохи НСДАП, а бабушка не захотела бы встретить «наше рождество», как в детстве...
Германия так тщательно вытравила весь тоталитарный яд – в отличие от большинства других стран с темным прошлым – что может позволить себе смеяться даже над фантомами нацистского времени. Здоровый смех здоровой нации – отличный антидот от любых ура-патриотических заморочек.

«Опилки» / Timber
Нильс Хедингер, Швейцария, 2014

Мертвая заснеженная пустошь на месте вырубленного леса – место, где из последних сил борются с холодом и ветром несчастные палочки, веточки и пенечки, чудом уцелевшие крошки. Безжалостная судьба превращает этих милых созданий в чудовищ – ведь выжить в мороз можно только у костра, и даже лучшим из них не остается ничего иного, кроме как пустить товарища на дрова...
Залихватский мультфильм нестандартно разрабатывает экологическую тему, а попутно выворачивает наизнанку теорию Дарвина: в реальной борьбе за существование не обязательно побеждает сильнейший. А душа любого живого существа – темный лес.

«Мрачный контракт» / A l’amiable
Реми Кайуэла, Франция, 2014

Гийом и Каролина разводятся – с кем не бывает. Эти еще молодые супруги ухитряются вести себя достойно – даже раздел имущества у них без скандалов и споров, одним словом, полюбовно. Пока дело не доходит до ребенка – тут-то вся сдержанность родителей летит к чертям. Никто из них не хочет брать воспитание мальчика на себя и более того – о, страшная догадка – что, если именно в ангелоподобном пятилетнем сынишке причина того, что брак не задался?.. 

Эта черная комедия покушается на святая святых – институт семьи, и проводит это покушение блистательно. В арсенале авторов – богатая культурная традиция, включающая сказку Шарля Перро про Мальчика-с-пальчик. Гийом с Каролиной тоже читали ее и решили применить полученные знания на практике. Но жизнь оказалась еще интереснее.

«Пенни Ужасная» / Penny Dreadful
Шэйн Аткинсон, США, 2013

Нет ничего проще, чем похитить восьмилетнюю школьницу. «Ты Пенни?» - «Я». Отлично. Хвать девчонку, в машину и наутек. А дальше сиди себе да жди, когда папаша привезет чемодан с деньгами. Так думала небольшая и сплоченная компания бандитов. Так всё и шло – но только до определенной поры, пока в руки малышке Пенни не попал пистолет, а папа не отказался узнать в ребенке свою наследницу...
Оригинальное название этого фильма, с триумфом показанного на дюжине фестивалей и собравшего богатую коллекцию наград, – Penny Dreadful, такое же, как у популярного сериала с Евой Грин «Страшные сказки». Это, конечно, тоже сказка, только очень смешная, конгениальная новелле О’Генри «Вождь краснокожих». На девчоночий лад.

«Кусочек за кусочком» / Piece, Peace
Пак Джэин, Южная Корея, 2013

В причудливом кондоминиуме, напоминающем водонапорную башню, живут забавные антропоморфные существа – связаны ли они родством, или просто соседи по фантастической коммуналке, мы не узнаем. Да это и не важно. Кто бы они ни были, им осталась недолго: маленькая жилица, похожая на симпатичную мышку, проявляет чудеса бытовой изобретательности и завидное хладнокровие, чтобы выжить конкурентов из их напоминающих куски торта комнат и стать единственной владелицей башни. Но аппетит надо контролировать...
Герои этого мультипликационного гиньоля, участвовавшего в престижном международном конкурсе американского фестиваля Санденс, много и охотно едят (часто себе во вред) – привет шедевру европейского кино «Большая жратва». Это тоже эффектная социальная сатира на общество потребления, но еще и посвящение соблазну, хищническому инстинкту – захватить целый мир и слопать его, как жирный кусок пищи. Звучит как веселое предостережение: смотрите, не подавитесь.

«Стрелок» / The Gunfighter
Эрик Киссак, США, 2014

Дикий дикий Запад, одинокий стрелок, словно сошедший с классических экранных полотен Джона Уэйна и Клинта Иствуда, распахивает деревянные врата салуна. Здесь все, как должно быть в классическом вестерне – карты, деньги, стволы, виски, проститутки и настороженные взгляды завсегдатаев. Чужак, кажется, настроен миролюбиво, да и местные сегодня добрые – но кровавой перестрелки не избежать. Потому что в дело вмешивается самый необычный участник, которого только можно представить – закадровый голос рассказчика. И в этом фильме его слышат не только зрители...
Хит лос-анджелесского кинофестиваля сделан человеком, который знает о природе смеха если не всё, то очень, очень многое: Эрик Киссак монтировал два десятка разнузданных голливудских комедий, включая скандальные опусы с Сашей Бароном Коэном «Бруно» и «Диктатор» и свежайших «Несносных боссов 2». Но «?????» не просто наглая пародия на вестерн, но еще и умная, едва ли не философская постмодернистская комедия – о причудливых отношениях автора и героев

Детали фильма

Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2015

Ночь короткометражек в The Cinema
7 сентября 2015 00:00 Ночь короткометражек в The Cinema Камерный кинозал The Cinema покажет на большом экране три громких сборника короткометражек, выпущенных в последнее время. Целая ночь увлекательного кино с разных концов света включает в себя самые
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Вот это драма!
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Коммерсант
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Твое сердце будет разбито
Родительский дом
2025, Беларусь / Россия, комедия, семейный
Моя собака - космонавт
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Супер Марио: Галактическое кино
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Нормал
