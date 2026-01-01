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Постер фильма Black Comedy Shorts 2
6.0
Киноафиша Фильмы Black Comedy Shorts 2
6.0

Black Comedy Shorts 2

, 2015
триллер, комедия, ужасы / 18+
Постер фильма Black Comedy Shorts 2
6.0

О фильме

Во второй части культового сборника старушка-божий-одуванчик научится пользоваться дробовиком, отчаявшись получить ответ от службы клиентской поддержки. Новоиспеченный премьер-министр узнает, что он внук Гитлера. Сам фюрер заключит адский контракт с эсэсовцем-Сантой, который, к слову, из сказочного старичка превратится в хиппи. Невинные голуби в треш-angry birds-вестерне от обладателя Оскара и Пальмовой ветви Билла Плимтона устроят перепалку в духе «Бесславных ублюдков». Ну и для вздыхающих по русской классике с лицом в оливье и вечным Биланом: на горькое будет подан неунывающий Жора Крыжовников с почти полным составом актеров из своего свадебного хита.

THE BOILING POINT // ТОЧКА КИПЕНИЯ
Режиссер Маркус Вальта, Швеция, 2014, 8 минут
На протяжении всей своей жизни старушка Мария серьёзно переживала лишь из-за долгого ожидания на линии во время попыток дозвониться в службу интернет-поддержки. Но однажды её терпению приходит конец, и она решает разобраться с операторами самостоятельно.

GODWIN’S LAW // ЗАКОН ГОДВИНА
Режиссер Томас Лесу, Канада-Франция, 2013, 15 минут
Новоизбранный премьер-министр провинции Квебек Джозеф узнает о том, что является внуком самого Адольфа Гитлера. Эта новость настигает его буквально за полчаса до приветственной речи, и эти 30 минут становятся настоящим испытанием для него и команды профессионалов, которые ни за что не должны допустить огласки такой шокирующей истории.

DROP DEAD // УПАВШИЙ ЗАМЕРТВО
Режиссер Арни Тунен, Голландия, 2009, 9 минут
Фонс собирается совершить первый в своей жизни прыжок с парашютом. Однако захватывающее приключение рискует превратиться в нечто иное, когда Фонс узнает о том, что его инструктор планирует этим прыжком свести счеты с жизнью.


FOWL PLAY // ПТИЧЬИ ИГРЫ
Режиссеры Джим Лэси и Даниэль Хауде, Германия, 1998, 3 минуты
Сумасшедшая пластилиновая история, которая случилась где-то в районе Красных фонарей города Гамбурга. Бармены заведения «Риппер-бан», элегантные Фламинго, были атакованы грабителями. Однако один из случайных посетителей берет ситуацию под свой контроль и виртуозно справляется с проблемой ещё до приезда полицейских.


PREFERABLE BLUE // ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО ГОЛУБОЙ
Режиссер Алан Диксон, Новая Зеландия, 2011, 11 минут
Основанная на реальных событиях, история одного невероятно одинокого и печального Пасхального Кролика, который считает, что Санта Клаусу уделяют куда больше внимания, чем он того достоин. Подпитывая чувства обиды водкой и антидепрессантами, он во чтобы то ни стало собирается изменить это недоразумение раз и навсегда!


THE DEATH OF SANTA CLAUS // СМЕРТЬ САНТА-КЛАУСА
Режиссер Лорен Фиро, Франция, 2012, 6 минут
Какой Новый Год без Санты? Время к полуночи, и во всех домах его уже ждут с нетерпением. Однако, в этом году, он успеет заглянуть далеко не ко всем..


НЕЧАЯННО
Режиссер Жора Крыжовников, Россия, 2014, 20 минут
Эта история случилась в обычном многоквартирном доме за несколько часов до боя новогодних курантов. Зашел недотепа Коля к радушной соседке, поздравить, так сказать, с наступающим, да нечаянно убил – и вот уже за праздничным столом собирается семейный совет, решающий, как лучше поступить с трупом. Который окажется далеко не единственным...



THE FINGER // ПАЛЕЦ
Режиссер Малика Пеличиоли, Канада, 2014, 14 минут
Два брата, две сестры и один отец. Мертвый отец.


SANTA, THE FACSHIST YEARS // ФАШИСТСКИЕ ГОДЫ САНТЫ
Режиссер Бил Плимтон, США, 2008, 4 минуты
Анимационная работа культового аниматора Била Плимтона, раскрывающая всеми любимого Санта Клауса совсем с другой стороны. Мастерская сатира с рождественскими героями на тему политики и жадности.

Детали фильма

Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2015

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 10 голосов
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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