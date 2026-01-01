Во второй части культового сборника старушка-божий-одуванчик научится пользоваться дробовиком, отчаявшись получить ответ от службы клиентской поддержки. Новоиспеченный премьер-министр узнает, что он внук Гитлера. Сам фюрер заключит адский контракт с эсэсовцем-Сантой, который, к слову, из сказочного старичка превратится в хиппи. Невинные голуби в треш-angry birds-вестерне от обладателя Оскара и Пальмовой ветви Билла Плимтона устроят перепалку в духе «Бесславных ублюдков». Ну и для вздыхающих по русской классике с лицом в оливье и вечным Биланом: на горькое будет подан неунывающий Жора Крыжовников с почти полным составом актеров из своего свадебного хита.



THE BOILING POINT // ТОЧКА КИПЕНИЯ

Режиссер Маркус Вальта, Швеция, 2014, 8 минут

На протяжении всей своей жизни старушка Мария серьёзно переживала лишь из-за долгого ожидания на линии во время попыток дозвониться в службу интернет-поддержки. Но однажды её терпению приходит конец, и она решает разобраться с операторами самостоятельно.



GODWIN’S LAW // ЗАКОН ГОДВИНА

Режиссер Томас Лесу, Канада-Франция, 2013, 15 минут

Новоизбранный премьер-министр провинции Квебек Джозеф узнает о том, что является внуком самого Адольфа Гитлера. Эта новость настигает его буквально за полчаса до приветственной речи, и эти 30 минут становятся настоящим испытанием для него и команды профессионалов, которые ни за что не должны допустить огласки такой шокирующей истории.



DROP DEAD // УПАВШИЙ ЗАМЕРТВО

Режиссер Арни Тунен, Голландия, 2009, 9 минут

Фонс собирается совершить первый в своей жизни прыжок с парашютом. Однако захватывающее приключение рискует превратиться в нечто иное, когда Фонс узнает о том, что его инструктор планирует этим прыжком свести счеты с жизнью.





FOWL PLAY // ПТИЧЬИ ИГРЫ

Режиссеры Джим Лэси и Даниэль Хауде, Германия, 1998, 3 минуты

Сумасшедшая пластилиновая история, которая случилась где-то в районе Красных фонарей города Гамбурга. Бармены заведения «Риппер-бан», элегантные Фламинго, были атакованы грабителями. Однако один из случайных посетителей берет ситуацию под свой контроль и виртуозно справляется с проблемой ещё до приезда полицейских.





PREFERABLE BLUE // ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО ГОЛУБОЙ

Режиссер Алан Диксон, Новая Зеландия, 2011, 11 минут

Основанная на реальных событиях, история одного невероятно одинокого и печального Пасхального Кролика, который считает, что Санта Клаусу уделяют куда больше внимания, чем он того достоин. Подпитывая чувства обиды водкой и антидепрессантами, он во чтобы то ни стало собирается изменить это недоразумение раз и навсегда!





THE DEATH OF SANTA CLAUS // СМЕРТЬ САНТА-КЛАУСА

Режиссер Лорен Фиро, Франция, 2012, 6 минут

Какой Новый Год без Санты? Время к полуночи, и во всех домах его уже ждут с нетерпением. Однако, в этом году, он успеет заглянуть далеко не ко всем..





НЕЧАЯННО

Режиссер Жора Крыжовников, Россия, 2014, 20 минут

Эта история случилась в обычном многоквартирном доме за несколько часов до боя новогодних курантов. Зашел недотепа Коля к радушной соседке, поздравить, так сказать, с наступающим, да нечаянно убил – и вот уже за праздничным столом собирается семейный совет, решающий, как лучше поступить с трупом. Который окажется далеко не единственным...







THE FINGER // ПАЛЕЦ

Режиссер Малика Пеличиоли, Канада, 2014, 14 минут

Два брата, две сестры и один отец. Мертвый отец.





SANTA, THE FACSHIST YEARS // ФАШИСТСКИЕ ГОДЫ САНТЫ

Режиссер Бил Плимтон, США, 2008, 4 минуты

Анимационная работа культового аниматора Била Плимтона, раскрывающая всеми любимого Санта Клауса совсем с другой стороны. Мастерская сатира с рождественскими героями на тему политики и жадности.

