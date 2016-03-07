Британские туристы против кровожадных викингов в чёрной комедии «Бардак»

Сентиментальные хозяйки Франции вносят правки в американские рецепты в кулинарной зарисовке «Кухня»

Сюрпризы и тайны прошлого возвращаются, чтобы разрушить настоящее в комедийной истории «Где я был всю твою жизнь?»

Непревзойденный французский юмор и аппокалипсис, случившийся в супер-маркете в ленте «Конец света».

И другие комедийные фильмы из коллекции Future Shorts со всего мира..