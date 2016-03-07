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Постер фильма Future Shorts "FUN"
5.6
Future Shorts "FUN" - Дублированный промо
Киноафиша Фильмы Future Shorts "FUN"
5.6

Future Shorts "FUN"

, 2014
короткометражный / 18+
Трейлеры
Постер фильма Future Shorts "FUN"
5.6
Future Shorts "FUN" - Дублированный промо
Future Shorts "FUN"  Дублированный промо

О фильме

Британские туристы против кровожадных викингов в чёрной комедии «Бардак»

Сентиментальные хозяйки Франции вносят правки в американские рецепты в кулинарной зарисовке «Кухня»

Сюрпризы и тайны прошлого возвращаются, чтобы разрушить настоящее в комедийной истории «Где я был всю твою жизнь?»

Непревзойденный французский юмор и аппокалипсис, случившийся в супер-маркете в ленте «Конец света».

И другие комедийные фильмы из коллекции Future Shorts со всего мира..

Детали фильма

Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2014

Рейтинг фильма

5.6
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Трейлеры фильма

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Future Shorts "FUN" - Дублированный промо
Future Shorts "FUN" Дублированный промо
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Отзывы о фильме

Nolala 7 марта 2016, 02:50
Очень странная подборка не шибко смешных, достаточно предсказуемых в сюжете короткометражек с чёрным (а, может, даже, серым) юмором. Зря потратили время.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
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