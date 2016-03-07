Отзывы о фильме
Nolala 7 марта 2016, 02:50
Очень странная подборка не шибко смешных, достаточно предсказуемых в сюжете короткометражек с чёрным (а, может, даже, серым) юмором. Зря потратили время.
Британские туристы против кровожадных викингов в чёрной комедии «Бардак»
Сентиментальные хозяйки Франции вносят правки в американские рецепты в кулинарной зарисовке «Кухня»
Сюрпризы и тайны прошлого возвращаются, чтобы разрушить настоящее в комедийной истории «Где я был всю твою жизнь?»
Непревзойденный французский юмор и аппокалипсис, случившийся в супер-маркете в ленте «Конец света».
И другие комедийные фильмы из коллекции Future Shorts со всего мира..