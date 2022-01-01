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Твоя красота ничего не стоит
Твоя красота ничего не стоит, 2012: актеры и роли
Deine Schönheit ist nichts wert
Твоя красота ничего не стоит
2012 / Австрия / Турция
5.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Твоя красота ничего не стоит, 2012: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Хусейн Табак
Hüseyin Tabak
В ролях
Абдулкадыр Тунджер
Назми Кирик
Лале Яваш
Lale Yavaş
Юса Дурак
Yüşa Durak
Орхан Йылдырым
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