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Скоро в прокате «Убить Билла: Кровавое дело целиком»
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Абдулкадыр Тунджер
Abdulkadir Tuncer
Киноафиша
Персоны
Абдулкадыр Тунджер
Абдулкадыр Тунджер
Abdulkadir Tuncer
Дата рождения
1 января 2001
Возраст
25 лет
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.1
Твоя красота ничего не стоит
(2012)
Фильмография Абдулкадыр Тунджер
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2012
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.1
Твоя красота ничего не стоит
Deine Schönheit ist nichts wert
драма
2012, Австрия / Турция
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