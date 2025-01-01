Dora MaarВозможно, она думает, что ты сделаешь её бессмертной. Не обманывай её надежды — Пикассо может оказаться не более бессмертным, чем скелет какого-нибудь вымершего хищного птица.
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Dora MaarПравда, у меня нет ребёнка. Но, думаю, он находит меня одинаково, если не больше, забавной и без него.
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Dora MaarТы не похожа на того, кто живёт в Париже.
[затем, Франсуазе]
Dora MaarА ты... ты похожа на того, кто дышал воздухом в мастерской Пикассо. Странный воздух... иногда кажется ядовитым газом... а потом понимаешь, что дышать другим просто не можешь.
GenevièveУверяю тебя, с Франсуазой это не так.
Dora MarrЯ не люблю кошек. Но когда умерла моя собака, он подарил мне кота. Я до сих пор его держу. Его зовут Мумун. Он дал ему это имя. Очень злобный кот. Смотри... Он уйдёт, когда сам захочет. Но даже тогда ты не будешь свободна от него. После него, без него — ничего. После Пикассо — только Бог. А Мумун... этот кот просто не умрёт.