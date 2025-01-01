[затем, Франсуазе]

А ты... ты похожа на того, кто дышал воздухом в мастерской Пикассо. Странный воздух... иногда кажется ядовитым газом... а потом понимаешь, что дышать другим просто не можешь.

Geneviève Уверяю тебя, с Франсуазой это не так.

Я не люблю кошек. Но когда умерла моя собака, он подарил мне кота. Я до сих пор его держу. Его зовут Мумун. Он дал ему это имя. Очень злобный кот. Смотри... Он уйдёт, когда сам захочет. Но даже тогда ты не будешь свободна от него. После него, без него — ничего. После Пикассо — только Бог. А Мумун... этот кот просто не умрёт.