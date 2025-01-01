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Киноафиша Фильмы Прожить жизнь с Пикассо Цитаты из фильма Прожить жизнь с Пикассо

Цитаты из фильма Прожить жизнь с Пикассо

Pablo Picasso Мне очень нравятся умные женщины. Иногда, конечно, нравятся и глупые.
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Pablo Picasso Я люблю диких кошек. Они всегда беременны, потому что думают только о любви.
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Pablo Picasso Ты любил женщин даже больше, чем я, но никогда их не ненавидел.
Henri Matisse Это я тебе оставляю.
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Pablo Picasso Ты в лабиринте Минотавра. Тебе стоит знать, что Минотавр съедает не менее двух девиц в день.
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Dora Maar Ты можешь быть великим художником, но ты морально испорчен. Ты заразил весь мир.
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Pablo Picasso Я делаю много ошибок, но и Бог не без греха.
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Ольга Он никчёмный. Только выпивка и женщины. Как отец его.
Пикассо Я не пью.
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Dora Maar Кто твои друзья?
Pierre Франсуа и Женевьева. Они художницы.
Dora Maar Что они рисуют, кроме ногтей?
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Dora Maar Возможно, она думает, что ты сделаешь её бессмертной. Не обманывай её надежды — Пикассо может оказаться не более бессмертным, чем скелет какого-нибудь вымершего хищного птица.
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Dora Maar Правда, у меня нет ребёнка. Но, думаю, он находит меня одинаково, если не больше, забавной и без него.
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Dora Maar Ты не похожа на того, кто живёт в Париже.
[затем, Франсуазе]
Dora Maar А ты... ты похожа на того, кто дышал воздухом в мастерской Пикассо. Странный воздух... иногда кажется ядовитым газом... а потом понимаешь, что дышать другим просто не можешь.
Geneviève Уверяю тебя, с Франсуазой это не так.
Dora Marr Я не люблю кошек. Но когда умерла моя собака, он подарил мне кота. Я до сих пор его держу. Его зовут Мумун. Он дал ему это имя. Очень злобный кот. Смотри... Он уйдёт, когда сам захочет. Но даже тогда ты не будешь свободна от него. После него, без него — ничего. После Пикассо — только Бог. А Мумун... этот кот просто не умрёт.
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