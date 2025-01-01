[Финальная сцена: таймер звенит, и Бетти, наконец-то, готова убить и приготовить Тимми]

Betty Боже мой, ты действительно оставил самое лучшее напоследок, да?

Timmy Нет, нет. Я приберёг по-настоящему, по-настоящему лучшую историю на сейчас.

Betty Ну, надо было мне её рассказать раньше, потому что теперь уже поздно.

[Бетти катит тележку с принадлежностями к камере Тимми]

Timmy Но это самая лучшая из всех, потому что там счастливый конец, настоящий счастливый конец.

[Тимми роняет книгу]

Betty В других историях из этой книги счастливого конца нет.

Timmy Но ты должен услышать эту историю. Она про пацана, и его зовут Тимми.

Betty Милая, как мило.

Timmy Видишь ли, у Тимми был старший брат с этой глупой газетной доставкой. И однажды брат заболел. Тимми пришлось собирать газеты вместо него, и он пришёл в один дом. А женщина, которая открыла дверь, сказала: «Заходи», и когда он вошёл, она его обманула и заперла в кладовке. Она заставляла его есть печенье целый день, потому что хотела, чтобы он потолстел, чтобы потом убить, приготовить и съесть его!

Betty Это ТВОЯ история, и можешь перестать её рассказывать, потому что мы оба знаем, чем она кончится.

Timmy Но ты не знаешь, потому что происходит кое-что очень странное.

Betty О, правда?

Timmy Да.

Timmy [достаёт горсть шариков из кармана] Видишь ли, у Тимми были эти шарики в кармане. Они были блестящие и скользкие, и когда он бросил их на пол...

Timmy [бросает шарики на пол] ... она не заметила, куда они покатились, и поскользнулась.

[Бетти поскальзывается на шариках и падает на шпажки, вонзающиеся ей в спину; Бетти кричит от боли, роняя ключи, катится на тележке к печи]

Timmy Тимми увидел шанс сбежать...

[Бетти, с шпажками в спине, поднимается со стола, страдая от боли]

Timmy ... если бы он только мог дотянуться до ключей!

[Тимми хватает ключи, освобождается, затем толкает Бетти на большой противень и отправляет её в собственную печь, чтобы зажарить живьём]

Betty [кричит] Ааааа! АААААА!

[Тимми угощается печеньем Shoprite Chips-A-Lot]