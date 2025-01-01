[Финальная сцена: таймер звенит, и Бетти, наконец-то, готова убить и приготовить Тимми]
Betty
Боже мой, ты действительно оставил самое лучшее напоследок, да?
Timmy
Нет, нет. Я приберёг по-настоящему, по-настоящему лучшую историю на сейчас.
Betty
Ну, надо было мне её рассказать раньше, потому что теперь уже поздно.
[Бетти катит тележку с принадлежностями к камере Тимми]
Timmy
Но это самая лучшая из всех, потому что там счастливый конец, настоящий счастливый конец.
[Тимми роняет книгу]
Betty
В других историях из этой книги счастливого конца нет.
Timmy
Но ты должен услышать эту историю. Она про пацана, и его зовут Тимми.
Betty
Милая, как мило.
Timmy
Видишь ли, у Тимми был старший брат с этой глупой газетной доставкой. И однажды брат заболел. Тимми пришлось собирать газеты вместо него, и он пришёл в один дом. А женщина, которая открыла дверь, сказала: «Заходи», и когда он вошёл, она его обманула и заперла в кладовке. Она заставляла его есть печенье целый день, потому что хотела, чтобы он потолстел, чтобы потом убить, приготовить и съесть его!
Betty
Это ТВОЯ история, и можешь перестать её рассказывать, потому что мы оба знаем, чем она кончится.
Timmy
Но ты не знаешь, потому что происходит кое-что очень странное.
Betty
О, правда?
Timmy
Да.
Timmy
[достаёт горсть шариков из кармана]
Видишь ли, у Тимми были эти шарики в кармане. Они были блестящие и скользкие, и когда он бросил их на пол...
Timmy
[бросает шарики на пол]
... она не заметила, куда они покатились, и поскользнулась.
[Бетти поскальзывается на шариках и падает на шпажки, вонзающиеся ей в спину; Бетти кричит от боли, роняя ключи, катится на тележке к печи]
Timmy
Тимми увидел шанс сбежать...
[Бетти, с шпажками в спине, поднимается со стола, страдая от боли]
Timmy
... если бы он только мог дотянуться до ключей!
[Тимми хватает ключи, освобождается, затем толкает Бетти на большой противень и отправляет её в собственную печь, чтобы зажарить живьём]
Betty
[кричит]
Ааааа! АААААА!
[Тимми угощается печеньем Shoprite Chips-A-Lot]
Timmy
[нарушает четвёртую стену]
Разве вам не нравятся счастливые концы?