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Киноафиша Фильмы Сказки с темной стороны Цитаты из фильма Сказки с темной стороны

Цитаты из фильма Сказки с темной стороны

Carola Ты же обещала никому не рассказывать!
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[Финальная сцена: таймер звенит, и Бетти, наконец-то, готова убить и приготовить Тимми]
Betty Боже мой, ты действительно оставил самое лучшее напоследок, да?
Timmy Нет, нет. Я приберёг по-настоящему, по-настоящему лучшую историю на сейчас.
Betty Ну, надо было мне её рассказать раньше, потому что теперь уже поздно.
[Бетти катит тележку с принадлежностями к камере Тимми]
Timmy Но это самая лучшая из всех, потому что там счастливый конец, настоящий счастливый конец.
[Тимми роняет книгу]
Betty В других историях из этой книги счастливого конца нет.
Timmy Но ты должен услышать эту историю. Она про пацана, и его зовут Тимми.
Betty Милая, как мило.
Timmy Видишь ли, у Тимми был старший брат с этой глупой газетной доставкой. И однажды брат заболел. Тимми пришлось собирать газеты вместо него, и он пришёл в один дом. А женщина, которая открыла дверь, сказала: «Заходи», и когда он вошёл, она его обманула и заперла в кладовке. Она заставляла его есть печенье целый день, потому что хотела, чтобы он потолстел, чтобы потом убить, приготовить и съесть его!
Betty Это ТВОЯ история, и можешь перестать её рассказывать, потому что мы оба знаем, чем она кончится.
Timmy Но ты не знаешь, потому что происходит кое-что очень странное.
Betty О, правда?
Timmy Да.
Timmy [достаёт горсть шариков из кармана] Видишь ли, у Тимми были эти шарики в кармане. Они были блестящие и скользкие, и когда он бросил их на пол...
Timmy [бросает шарики на пол] ... она не заметила, куда они покатились, и поскользнулась.
[Бетти поскальзывается на шариках и падает на шпажки, вонзающиеся ей в спину; Бетти кричит от боли, роняя ключи, катится на тележке к печи]
Timmy Тимми увидел шанс сбежать...
[Бетти, с шпажками в спине, поднимается со стола, страдая от боли]
Timmy ... если бы он только мог дотянуться до ключей!
[Тимми хватает ключи, освобождается, затем толкает Бетти на большой противень и отправляет её в собственную печь, чтобы зажарить живьём]
Betty [кричит] Ааааа! АААААА!
[Тимми угощается печеньем Shoprite Chips-A-Lot]
Timmy [нарушает четвёртую стену] Разве вам не нравятся счастливые концы?
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Cabbie Эй, чувак, что тут такого чёрт возьми смешного?
Bellingham Да я просто думал об одном парне, которого знаю. Он не мог отличить священный свиток Третьей династии от какого-нибудь порно с пиктограммами посталександрийского периода.
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Wyatt Джудит говорит, что не трогала ничего из твоего уже больше четырёх месяцев.
Maddox [объясняет Джеру] Джуди Амато. Большая галерея на Вест-Бродвее.
Wyatt Говорит, если вещи не заберут до завтра — их выбросят.
Preston Что? Уайатт, ты должен её убедить...
Wyatt Я её ни в чём не убедю.
Preston Уайатт, ты же мой агент!
Wyatt Да ну... не совсем. Престон, твоё художественное видение просто не продаётся.
Preston Уайатт, я на мели. На ничего жить нельзя.
Wyatt А я не могу жить на десять процентов от ничего.
Preston [пауза] Ты монстр.
Wyatt Я агент. Для агента быть монстром — это просто квалификация.
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Bellingham [привязан к стулу и смотрит, как его рукопись выбрасывают] Мою дипломную работу! Что вы делаете?
Andy [рвёт страницу] Ну, я собираюсь поджечь стул и поджарить твои орешки.
Bellingham Зачем?
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Halston [готовится убить кота] Остальные девять жизней ты проживёшь за раз.
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Carola Престон и я отмечаем десятую годовщину той ночи, когда мы впервые встретились.
Margaret (segment "Lover's Vow") Ты имеешь в виду, когда ты думала, что он вот-вот прижмёт тебя к стене и изнасилует?
Carola Да, дорогая. Это ещё та ночь, когда этот Уайатт отжёг твоему отцу зад.
Wyatt О, и мне пришлось убить всего лишь трёх других агентов, прежде чем твоя мать снова разрешила мне его представлять.
Preston И ты всё ещё на испытательном сроке, ты наёмный ублюдок.
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Preston Карола. Я любил тебя.
Gargoyle И я тоже любила тебя. Но ты нарушил клятву, и это предопределило нашу судьбу.
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Betty Я никогда не умела делать длинное деление. Давай-ка, сколько раз двенадцать помещается в семьдесят пять?
Timmy Шесть раз, осталось три. А что?
Betty Ну, двенадцать минут на фунт — значит, в печь надо не позже часа тридцати. Но потрошить приходится как минимум час.
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Drogan Мы были скучной сборищем богатых, старых и несчастных людей. А потом появился кот.
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Halston Не волнуйся, Дроган. Я убью твою кошку за тебя.
Drogan Хорошо. Убей её, закопай и принеси мне хвост, чтобы я мог бросить его в огонь и смотреть, как он горит.
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Preston Вот Ван Гог. Дега. Роден. У них не было агентов. Как же они стали такими успешными?
Maddox Они умерли.
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Preston Это было очень хорошо. Мне это было нужно. Мне нужно ещё.
Carola Мне тоже. Прямо сейчас.
[поцелуй]
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Carola Доброе утро. Прошлая ночь была для меня очень важна.
Preston Это был кошмар.
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Drogan Кот их *убил*. Я предупреждал, но никто не слушал. Они узнали. Они узнали.
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Carola Так ты жалеешь, что встретила меня?
Preston Ты заботишься обо мне. Может, я чуть-чуть позабочусь о тебе.
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Drogan Я не ненавижу котов. Коты ненавидят меня. Разве ты не видишь? Мы все в опасности, пока это животное в доме! Ты узнаешь! Ты узнаешь!
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Betty Ладно. Это будет последняя история — и рассказывать её надо быстро.
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Bellingham Сьюзен Смит украла этот фетиш, и именно она его здесь подбросила.
Museum Director (segment "Lot 249") О, Боже, какой чувственный подсвечник.
Bellingham Убери руки от этого!
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Susan [по телефону с Ли, который мертв] Энди? Ты занят?
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Wyatt [Кароле] Знаешь, ты спасла Престона от таких, как я.
Preston Она спасла меня от самого себя.
Wyatt Пора идти. Такая искренность вредит моему имиджу.
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Halston Не верю, ты нанимаешь меня, чтобы убить кота?
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Betty Конечно, я всегда заморачиваюсь из-за званого ужина. Я всегда заморачиваюсь из-за званого ужина.
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Andy Он выглядит злым — будто что-то обдумывает.
Bellingham Он ни о чём не думает. Первое, что сделали бальзамировщики — воткнули крюк в нос и вытащили мозги через ноздри.
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Susan Энди — мой брат. Он ничего не сделает. А Беллингем — лузер. Он ни на что не способен.
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Halston Ладно, кот. Теперь только ты и я.
🧡
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Andy Что случилось с мумией?
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[гаргулья загнала Престона в угол возле бара]
Preston [кричит] Нет! Нет, пожалуйста! Пожалуйста, не надо!
Gargoyle [демоническим голосом] Твоя жизнь в обмен на обещание.
Preston Договорились!
Gargoyle Если я отпущу тебя, ты должен поклясться, что никогда не скажешь, что видел меня, никогда не скажешь, что слышал мой голос, никому не расскажешь, как я выгляжу, и никогда не повторишь то, что я сказал. Обещание... навсегда.
Preston Да ты шутишь.
[монстр поднимает когти; рычит]
Preston [уверенно] Я-я клянусь!
Gargoyle Клянешься?
[монстр глубоко царапает грудь Престона, затем исчезает]
Preston [кричит от боли] Я КЛЯНУСЬ!
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Ли (сегмент «Лот 249») Ты пойдёшь к Беллингему!
Сьюзен Я его заводила. Я просто поговорю с ним, сброшу его с толку.
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Bellingham Ты не уйдёшь отсюда, пока не увидишь, что внутри лота 249.
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