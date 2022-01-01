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Сказки с темной стороны Сказки с темной стороны
Киноафиша Фильмы Сказки с темной стороны Сказки с темной стороны, 1990: актеры и роли
Tales from the Darkside: The Movie Сказки с темной стороны 1990 / США
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Сказки с темной стороны, 1990: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Харрисон
В ролях
Дебора Харри Debbie Harry Кристиан Слэйтер Кристиан Слэйтер Christian Slater Дэвид Джохансен Уильям Хикки William Hickey Джеймс Римар Джеймс Римар James Remar Стив Бушеми Стив Бушеми Steve Buscemi Джулианна Мур Джулианна Мур Julianne Moore Мэттью Лоуренс Matthew Lawrence Роберт Седжвик Robert Sedgwick
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