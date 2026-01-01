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Скоро в прокате «Папа, купи пёсика»
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2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
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2026, Россия, анимация, семейный
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