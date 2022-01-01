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Женщина сверху
Женщина сверху, 2000: актеры и роли
Woman on Top
Женщина сверху
2000 / США
5.3
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.3
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Женщина сверху, 2000: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Фина Торрес
Fina Torres
В ролях
Пенелопа Крус
Penelope Cruz
Мурило Бенисио
Murilo Benício
Хэролд Перрино
Harold Perrineau
Марк Фойерстин
Mark Feuerstein
Джон де Ланси
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