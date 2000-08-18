Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Рай под ногами матерей 2: Письмо матери»
1
Баддинг
Баддинг
Badding
18+
комедия
мюзикл
драма
боевик
Страна
Финляндия
Продолжительность
1 час 43 минуты
Год выпуска
2000
Премьера в мире
18 августа 2000
Дата выхода
18 августа 2000
Финляндия
Бюджет
7 500 000 FIM
Производство
Fennada-Filmi
Другие названия
Badding, Баддинг
Режиссер
Маркку Пёлёнен
В ролях
Каролина Блэкберн
Петер Францен
Пунти Валтонен
Илкка Койвула
Янне Рейникайнен
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Баддинг
6.7
Свадьба перед похоронами
(2022)
6.4
Клоунада
(2013)
7.2
Девушка со спичечной фабрики
(1990)
7.5
Ариэль
(1988)
6.6
Земля надежды
(2018)
5.3
Возвращение домой
(2015)
Рейтинг фильма
5.9
Оцените
12
голосов
5.9
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
