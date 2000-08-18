Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Рай под ногами матерей 2: Письмо матери» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Баддинг
1 постер
Киноафиша Фильмы Баддинг

Баддинг

Badding 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Финляндия
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2000
Премьера в мире 18 августа 2000
Дата выхода
18 августа 2000 Финляндия
Бюджет 7 500 000 FIM
Производство Fennada-Filmi
Другие названия
Badding, Баддинг
Режиссер
Маркку Пёлёнен
В ролях
Каролина Блэкберн
Петер Францен
Петер Францен
Пунти Валтонен
Илкка Койвула
Янне Рейникайнен
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Баддинг
Свадьба перед похоронами 6.7
Свадьба перед похоронами (2022)
Клоунада 6.4
Клоунада (2013)
Девушка со спичечной фабрики 7.2
Девушка со спичечной фабрики (1990)
Ариэль 7.5
Ариэль (1988)
Земля надежды 6.6
Земля надежды (2018)
Возвращение домой 5.3
Возвращение домой (2015)

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 12 голосов
5.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше