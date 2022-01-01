Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Темнее ночи
Темнее ночи, 2014: актеры и роли
Más negro que la noche
Темнее ночи
2014 / Мексика / Испания
Трейлер
4.6
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 4.3
Написать отзыв
Смотреть за 1 рубль
Смотреть за 1 рубль
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Темнее ночи, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Генри Бедуэлл
Henry Bedwell
В ролях
Она Косамикела
Ona Casamiquela
Эрендира Ибарра
Eréndira Ibarra
Адриана Лувьер
Adriana Louvier
Сара Манни
Sara Manni
Мигель Родарте
Маргарита Санс
Margarita Sanz
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Точный день назван: вот когда осужденный за смертельное ДТП Ефремов выйдет на свободу
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Гора в семью не включила: Бабкина рассекретила свое времяпровождение
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа