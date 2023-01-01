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Женщина в черном 2. Ангел смерти
Женщина в черном 2. Ангел смерти, 2015: актеры и роли
The Woman in Black: Angel of Death
Женщина в черном 2. Ангел смерти
2015 / Великобритания
Трейлер
6.2
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 4.8
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Женщина в черном 2. Ангел смерти, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Том Харпер
Tom Harper
В ролях
Хелен МакКрори
Helen McCrory
Джереми Ирвин
Jeremy Irvine
Эдриан Роулинз
Adrian Rawlins
Лиэнн Бест
Leanne Best
Окли Пендергаст
Нед Деннехи
Ned Dennehy
Фиби Фокс
Phoebe Fox
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