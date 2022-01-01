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Двое Фоскари
Двое Фоскари, 2014: актеры и роли
Двое Фоскари
2014 / Великобритания
мало голосов
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Двое Фоскари, 2014: актеры и роли
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Режиссер
Тадеуш Страсбергер
В ролях
Пласидо Доминго
Plácido Domingo
Франческо Мели
Francesco Meli
Мария Агреста
Maria Agresta
Маурицио Мурано
Maurizio Murano
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