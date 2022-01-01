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The New York Review of Books: Спор длиною в полвека
The New York Review of Books: Спор длиною в полвека, 2014: актеры и роли
The New York Review of Books: A 50 Year Argument
The New York Review of Books: Спор длиною в полвека
2014 / США
6.9
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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The New York Review of Books: Спор длиною в полвека, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мартин Скорсезе
Martin Scorsese
Дэвид Тедески
David Tedeschi
В ролях
Тимоти Гартон Эш
Джеймс Болдуин
James Baldwin
Мэри Бирд
Mary Beard
Майкл Чабон
Ноам Хомский
Noam Chomsky
Джоан Дидион
Joan Didion
Норман Мейлер
Norman Mailer
Сьюзен Зонтаг
Susan Sontag
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