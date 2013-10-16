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Жизнь и преступления Дорис Пейн
7.2
Жизнь и преступления Дорис Пейн
, 2013
The Life and Crimes of Doris Payne
США / документальный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
7.2
В ролях
Дорис Пэйн
Self - Jewel Thief
Юнетта Бун
Self - Screenwriter: Who Is Doris Payne?
Jean Herbert
Self - Doris' Longtime Friend
Thomas Jacques
Self - San Diego Police Detective
Alfredo J. Molina
Self - Owner: Black, Starr & Frost
Ronnie Payne
Self - Doris' Son
Donna Swayne
Self - Doris' Daughter
Lupe Valencia
Self
Gretchen von Helms
Self - Doris' Attorney
Richard Yarborough
Self - UCLA English Professor
Режиссер
Кирк Марколина
,
Мэттью Уилсон Понд
Композитор
Mark Rivett
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 14 минут
Год выпуска
2013
Премьера в мире
16 октября 2013
Дата выхода
16 октября 2013
США
Производство
Treehouse Moving Images
Другие названия
The Life and Crimes of Doris Payne, Doris - 70 år som juveltyv, Doris Payne: No Apologies, Βίος κι εγκλήματα της Ντόρις Πέιν
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Рейтинг фильма
7.2
Оцените
12
голосов
7.2
IMDb
Отзывы о фильме
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