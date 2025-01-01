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Киноафиша Фильмы Вдали от обезумевшей толпы Цитаты из фильма Вдали от обезумевшей толпы

Цитаты из фильма Вдали от обезумевшей толпы

Bathsheba Everdene Женщине трудно выразить свои чувства на языке, созданном мужчинами для выражения своих.
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Bathsheba Everdene Мистер Оук, я не хочу мужа. Я бы не вытерпела быть чьей-то собственностью. Я бы не против была быть невестой на свадьбе, если бы можно было без мужа!
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[последние слова]
Bathsheba Everdene Разве я не была твоей первой любовью? Разве ты не был моей? А теперь мне придется идти дальше без тебя.
Gabriel Oak Если бы я только знал... Если бы я знал, что ты позволишь мне любить тебя и жениться на тебе...
Bathsheba Everdene Но ты никогда этого не узнаешь.
Gabriel Oak Почему?
Bathsheba Everdene Потому что ты никогда не спрашиваешь!
Gabriel Oak Ты бы снова сказала «нет»?
Bathsheba Everdene Не знаю. Наверное. Так почему бы тебе не спросить? Спроси меня. Спроси меня. Спроси меня, Габриэль.
Gabriel Oak [он резко бросается и целует её]
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Gabriel Oak Я не стану рассказывать истории лишь для того, чтобы тебе угодить. Можешь в этом не сомневаться.
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Sergeant Troy Ты никогда не видела себя глазами мужчины. Это как будто не можешь думать.
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Bathsheba Everdene Отныне у тебя не хозяин, а хозяйка. Я пока не знаю своих талантов в земледелии, но постараюсь изо всех сил. Не думай, что я, будучи женщиной, не отличаю плохое от хорошего. Я встану раньше, чем ты проснёшься. Я выйду в поле раньше, чем ты проснёшься. Я намерена всех вас удивить. Вернёмся к работе, пожалуйста.
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Gabriel Oak Вводить в заблуждение человека, который тебе безразличен, — это ниже твоего достоинства
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William Boldwood Я очень хочу защищать тебя. Всю оставшуюся жизнь.
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Liddy Какое это роскошество — иметь выбор. «Целуйте мою ногу, сэр, а моё лицо — для важных людей.»
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[первые строки]
Батшеба Эвердин [за кадром] "Батшеба Эвердин." "Батшеба." Это имя всегда казалось мне странным. Мне не нравится, когда его произносят вслух. Мои родители умерли, когда я была совсем маленькой, и некому спросить, откуда оно взялось. Я привыкла быть одна. Некоторые говорят, что даже слишком привыкла. Слишком независима.
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Liddy [о богатом холостяке] Говорят, когда он был молод, его возлюбленная отвергла его.
Bathsheba Everdene Люди всегда так говорят. Женщины не бросают мужчин. Мы — мужчин.
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William Boldwood Ты хоть за упорство меня уважай.
Bathsheba Everdene Уважаю.
William Boldwood И нравлюсь?
Bathsheba Everdene Да.
William Boldwood И уважаешь?
Bathsheba Everdene Очень.
William Boldwood Так что же это? Нравлюсь или уважаешь?
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Sergeant Troy Эта женщина, хоть и мертва, для меня дороже, чем ты когда-либо был, есть или будешь. Ты для меня теперь ничто. Ничто.
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Сержант Трой [после объявления о помолвке] Сегодня ночью дождя не будет. Моя жена это запрещает.
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