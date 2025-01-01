Отныне у тебя не хозяин, а хозяйка. Я пока не знаю своих талантов в земледелии, но постараюсь изо всех сил. Не думай, что я, будучи женщиной, не отличаю плохое от хорошего. Я встану раньше, чем ты проснёшься. Я выйду в поле раньше, чем ты проснёшься. Я намерена всех вас удивить. Вернёмся к работе, пожалуйста.