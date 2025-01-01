Gabriel OakЯ не стану рассказывать истории лишь для того, чтобы тебе угодить. Можешь в этом не сомневаться.
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Sergeant TroyТы никогда не видела себя глазами мужчины. Это как будто не можешь думать.
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Bathsheba EverdeneОтныне у тебя не хозяин, а хозяйка. Я пока не знаю своих талантов в земледелии, но постараюсь изо всех сил. Не думай, что я, будучи женщиной, не отличаю плохое от хорошего. Я встану раньше, чем ты проснёшься. Я выйду в поле раньше, чем ты проснёшься. Я намерена всех вас удивить. Вернёмся к работе, пожалуйста.
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Gabriel OakВводить в заблуждение человека, который тебе безразличен, — это ниже твоего достоинства
LiddyКакое это роскошество — иметь выбор. «Целуйте мою ногу, сэр, а моё лицо — для важных людей.»
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[первые строки]
Батшеба Эвердин[за кадром]"Батшеба Эвердин." "Батшеба." Это имя всегда казалось мне странным. Мне не нравится, когда его произносят вслух. Мои родители умерли, когда я была совсем маленькой, и некому спросить, откуда оно взялось. Я привыкла быть одна. Некоторые говорят, что даже слишком привыкла. Слишком независима.
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Liddy[о богатом холостяке]Говорят, когда он был молод, его возлюбленная отвергла его.