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Вдали от обезумевшей толпы
Вдали от обезумевшей толпы, 2015: актеры и роли
Far from the Madding Crowd
Вдали от обезумевшей толпы
2015 / США / Великобритания
Трейлер
7.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Вдали от обезумевшей толпы, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Томас Винтерберг
Thomas Vinterberg
В ролях
Кэри Маллиган
Carey Mulligan
Майкл Шин
Michael Sheen
Маттиас Шонартс
Matthias Schoenaerts
Том Стёрридж
Tom Sturridge
Джуно Темпл
Juno Temple
Джессика Барден
Jessica Barden
Хилтон МакРэй
Hilton McRae
Ричард Диксон
Richard Dixon
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