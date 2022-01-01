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Вдали от обезумевшей толпы Вдали от обезумевшей толпы
Киноафиша Фильмы Вдали от обезумевшей толпы Вдали от обезумевшей толпы, 2015: актеры и роли
Far from the Madding Crowd Вдали от обезумевшей толпы 2015 / США / Великобритания
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Вдали от обезумевшей толпы, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Томас Винтерберг Томас Винтерберг Thomas Vinterberg
В ролях
Кэри Маллиган Кэри Маллиган Carey Mulligan Майкл Шин Майкл Шин Michael Sheen Маттиас Шонартс Маттиас Шонартс Matthias Schoenaerts Том Стёрридж Том Стёрридж Tom Sturridge Джуно Темпл Джуно Темпл Juno Temple Джессика Барден Джессика Барден Jessica Barden Хилтон МакРэй Хилтон МакРэй Hilton McRae Ричард Диксон Richard Dixon
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