Jami
Бабушка, ты помнишь что-нибудь про эти убийства?
Lillian
Ох, Боже мой, почти нет. Только то, что слышала потом. Ты же знаешь, что твой прадед и прабабка жили в этом доме, когда всё случилось. Помню, мама говорила, что это было как испытание для города, и никто не понимал почему, даже взрослые боялись. Говорили, что он — бука, буку не поймать, буку не убить, отец его — дьявол, мать — шлюха. До того лета все оставляли двери открытыми, а после — если видел незнакомца, даже не поздоровался, а просто переходил на другую сторону улицы.
Jami
А когда фильм сняли?
Lillian
Что с ним?
Jami
Люди всё ещё боялись?
Lillian
Фантома? Нет, это прошло. Никто точно не знал, кто он такой и что сделал, только что жил в этом городе и нападал на подростков на Тропе влюблённых. А потом фильм всё вернул обратно.