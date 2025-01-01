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Киноафиша Фильмы Город, который боялся заката Цитаты из фильма Город, который боялся заката

Цитаты из фильма Город, который боялся заката

Lone Wolf Morales После того, как наш друг убивает этих ребят с тромбоном, кого он мочит дальше?
Chief Deputy Tillman В фильме после убийства с тромбоном происходит двойное убийство в сельском доме.
Lone Wolf Morales Чёрт возьми, здесь каждый дом — сельский дом.
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Narrator Весной 1946 года, в небольшом городке Тексаркана на границе Техаса и Арканзаса, был совершен ряд ужасных убийств загадочным преступником в маске, известным лишь как Фантомный убийца. В течение трёх мучительных месяцев Фантом выискивал молодых пар на отдалённых дорогах Тексарканы, ища уединённые места, где их крики о помощи оставались без ответа. Хотя по делу о жестоких убийствах было сделано несколько арестов, которые внезапно прекратились, личность убийцы так и не была установлена. Многие, кто пережил те кошмарные времена, верят, что Фантом провёл остаток своих дней на свободе, тихо и анонимно шагая по улицам Тексарканы, пока не скончался предположительно в 1976 году. Фильм, вдохновлённый печально известными убийствами при лунном свете, был выпущен тогда же. Каждый год на Хэллоуин где-то в Тексаркане показывают «Город, который боялся заката» — в память о наследии Фантома, пропитанном смертью и кровью. Сегодня Тексаркана — это место, которое преследует своё прошлое, определяемое загадкой, так и не раскрытой, и трагедией, которую нельзя забыть. Следующее произошло в Тексаркане в прошлом году.
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Kendra [во время бурного секса] Я вся ною, мне нужен перерыв!
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Jami Я просто не понимаю, почему он считает, что мы это заслужили;
Deputy Foster Знаешь что, я не из Тексаркане, но жил достаточно долго, чтобы понять одно: у каждого тут на руках есть кровь.
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Jami Говорят, что Фантом вернулся; что спустя больше 60 лет он снова здесь, и нам нужно быть готовыми. Фантом — наш грязный секрет. Все знают какой-то кусок истории, но вся правда почти похоронена. Большинство тех, кто был тогда жив, уже с нами нет, или они просто не хотят вспоминать. Но всё возвращается, прошлое живо, оно вокруг нас.
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Lone Wolf Morales У нас две задачи, друзья: поймать этого ублюдка и не дать хорошим людям Тексаркану перебить друг друга от страха. Мы охотимся не на призрака, а на плоть и кровь, хладнокровного убийцу, который до сих пор не сделал НИ ОДНОЙ ошибки.
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Kendra [Дэнни] Постучи, когда вернёшься, чтобы я знала, что это ты, ладно?
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Reverend Cartwright [для подростков, посещающих показ фильма на Хэллоуин] Настоящие люди погибли, знаешь ли, молодой человек!
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Jami Было безумно с моей стороны думать, что я могу помочь полиции, но я буду продолжать расследовать, продолжать писать, есть истории, которые нужно рассказать, так что...
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Chief Deputy Tillman Это худшее, что я сделал за последнее время. Они спрашивали меня, живы ли их сыновья, прежде чем он изуродовал их тела, я солгал. Сказал им, насколько мог судить, что они ушли до самого страшного.
Lone Wolf Morales Возможно, так и было.
Chief Deputy Tillman Они плакали. Эти двое взрослых мужиков, которых я знаю, черт возьми. Их сыновья.
Lone Wolf Morales Поймаем его — убьём, вот тогда станет лучше. По крайней мере, успокоит их.
Chief Deputy Tillman Согласен.
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Corey [почему он помогает новому фантомному убийце] Я делаю то, что запомнят
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Phantom [закадровый голос, пока Джейми читает отправленное им письмо] Они не поймали меня 66 лет назад и никогда не поймают. Я прихожу и ухожу когда хочу, убиваю когда хочу. Вы можете думать, что я ужасный больной убийца, но это не так; я люблю своих соседей, хочу, чтобы они остановились и дали моей душе покой.
Jami [читает остальное полиции] Ведь я — душа Тексарканы, я — предсказанное возмездие.
Paul Mason Послушайте, я понимаю, что это может расстроить, но скорее всего это фальшивка.
Jami Ну, Зодиак послал манифест в прессу и...
Paul Mason Да, так же поступили Сын Сэма и Топорщик из Нового Орлеана, но журналистам, а не подросткам.
Lone Wolf Morales Мы все понимаем, что это может быть розыгрыш, помощник, но пока это не подтверждено на 100%, мы будем воспринимать это и эту молодую леди всерьёз.
[к Джейми]
Lone Wolf Morales Я хочу, чтобы вся моя команда услышала то, что вы хотите сказать; если вы считаете это важным, мы тоже считаем это важным.
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[повторяющаяся фраза]
Deputy Foster Это для Мэри
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Jami Тот факт, что он хотел умереть, не обязательно значит, что он не Фантом, да?
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Nick Он сказал, что выстрелит, если я подойду ближе.
Lillian Ну, это его работа.
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Jami Бабушка, ты помнишь что-нибудь про эти убийства?
Lillian Ох, Боже мой, почти нет. Только то, что слышала потом. Ты же знаешь, что твой прадед и прабабка жили в этом доме, когда всё случилось. Помню, мама говорила, что это было как испытание для города, и никто не понимал почему, даже взрослые боялись. Говорили, что он — бука, буку не поймать, буку не убить, отец его — дьявол, мать — шлюха. До того лета все оставляли двери открытыми, а после — если видел незнакомца, даже не поздоровался, а просто переходил на другую сторону улицы.
Jami А когда фильм сняли?
Lillian Что с ним?
Jami Люди всё ещё боялись?
Lillian Фантома? Нет, это прошло. Никто точно не знал, кто он такой и что сделал, только что жил в этом городе и нападал на подростков на Тропе влюблённых. А потом фильм всё вернул обратно.
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Chief Deputy Tillman Я уважаю, Одинокий Волк, он БЫЛ снят на видео.
Lone Wolf Morales Хотелось бы посмотреть эти кадры, да и сам фильм: поверь, я никогда не имел удовольствия его видеть.
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Jami Мистер Пирс, я пишу что-то о Фантоме, о его наследии в нашем городе и...
Charles B. Pierce, Jr. Ну, я могу сказать, кто убийца. Это было бы вам интересно?
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Jami Этот город, где я родился и вырос, — единственное место, которое я когда-либо знал.
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Житель города [на городской встрече] Не делай вид, что удивлён — Фантом вернулся, конечно вернулся! Нельзя оставить в окне горящую свечу для кого-то и потом УДИВЛЯТЬСЯ, когда он наконец появится!
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Texas Mayor Этот фильм больше никогда не покажут в Тексаркана, не на техасской стороне!
Arkansas Mayor И на арканзасской стороне тоже нет.
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Jami Не думаю, что мы сейчас узнаем, кто такой Фантом, если не выясним, кем он был тогда.
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