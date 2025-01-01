Phantom [закадровый голос, пока Джейми читает отправленное им письмо] Они не поймали меня 66 лет назад и никогда не поймают. Я прихожу и ухожу когда хочу, убиваю когда хочу. Вы можете думать, что я ужасный больной убийца, но это не так; я люблю своих соседей, хочу, чтобы они остановились и дали моей душе покой.

Jami [читает остальное полиции] Ведь я — душа Тексарканы, я — предсказанное возмездие.

Paul Mason Послушайте, я понимаю, что это может расстроить, но скорее всего это фальшивка.

Jami Ну, Зодиак послал манифест в прессу и...

Paul Mason Да, так же поступили Сын Сэма и Топорщик из Нового Орлеана, но журналистам, а не подросткам.

Lone Wolf Morales Мы все понимаем, что это может быть розыгрыш, помощник, но пока это не подтверждено на 100%, мы будем воспринимать это и эту молодую леди всерьёз.

[к Джейми]