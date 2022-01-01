Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
О лошадях и людях О лошадях и людях
Киноафиша Фильмы О лошадях и людях О лошадях и людях, 2013: актеры и роли
Hross í oss О лошадях и людях 2013 / Исландия / Германия / Норвегия
3.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

О лошадях и людях, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Бенедикт Эрлингссон Benedikt Erlingsson
В ролях
Ингвар Эггерт Сигюрдссон Ингвар Эггерт Сигюрдссон Ingvar Eggert Sigurðsson Хельги Бьёрнссон Helgi Björnsson Сигридюр Мария Эджилсдоттир Мария Эллингсен María Ellingsen Хуан Камилло Роман Эстрада Juan Camillo Roman Estrada Халльдоура Гейрхардсдоуттир
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Точный день назван: вот когда осужденный за смертельное ДТП Ефремов выйдет на свободу
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
Приложение киноафиши