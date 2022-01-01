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О лошадях и людях
О лошадях и людях, 2013: актеры и роли
Hross í oss
О лошадях и людях
2013 / Исландия / Германия / Норвегия
Трейлер
3.0
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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О лошадях и людях, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Бенедикт Эрлингссон
Benedikt Erlingsson
В ролях
Ингвар Эггерт Сигюрдссон
Ingvar Eggert Sigurðsson
Хельги Бьёрнссон
Helgi Björnsson
Сигридюр Мария Эджилсдоттир
Мария Эллингсен
María Ellingsen
Хуан Камилло Роман Эстрада
Juan Camillo Roman Estrada
Халльдоура Гейрхардсдоуттир
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