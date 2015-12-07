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Он - дракон
Отзывы о фильме «Он - дракон»
Он - дракон
2015 / Россия
Трейлер
6.6
Оцените
23
голоса
Рейтинг IMDb: 6.8
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Bbbugl
7 декабря 2015, 12:51
Оценка
Очередной гвоздь в крышку гроба отечественного синематографа
7 декабря 2015, 12:51
0
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Лиса06
1 февраля 2016, 12:26
Потрясающе красивое фэнтези✊ ! Очень романтичная и трогательная история. На мой взгляд, Тимур Бекмамбетов создал очередной шедевр.
То, что есть негативные отзывы логично - в фильме нет крови, убийств, насилия и сцен откровенного содержания ✌️ , к которым нас так долго приучали...
Советую всем, кому нравятся красивые сказки о любви.
1 февраля 2016, 12:26
0
0
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DinGo
15 ноября 2016, 03:02
Оценка
Наверно, для этого фильма я недостаточно романтична :(
Муть мутная, но картинки красивые.
15 ноября 2016, 03:02
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То, что есть негативные отзывы логично - в фильме нет крови, убийств, насилия и сцен откровенного содержания ✌️ , к которым нас так долго приучали...
Советую всем, кому нравятся красивые сказки о любви.
Муть мутная, но картинки красивые.
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