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Он - дракон Он - дракон
Киноафиша Фильмы Он - дракон Отзывы о фильме «Он - дракон»
Он - дракон 2015 / Россия
6.6 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Он - дракон»

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Bbbugl 7 декабря 2015, 12:51
Оценка
Очередной гвоздь в крышку гроба отечественного синематографа
7 декабря 2015, 12:51 Ответить
Лиса06 1 февраля 2016, 12:26
Потрясающе красивое фэнтези✊ ! Очень романтичная и трогательная история. На мой взгляд, Тимур Бекмамбетов создал очередной шедевр.

То, что есть негативные отзывы логично - в фильме нет крови, убийств, насилия и сцен откровенного содержания ✌️ , к которым нас так долго приучали...

Советую всем, кому нравятся красивые сказки о любви.
1 февраля 2016, 12:26 Ответить
DinGo 15 ноября 2016, 03:02
Оценка
Наверно, для этого фильма я недостаточно романтична :(
Муть мутная, но картинки красивые.
15 ноября 2016, 03:02 Ответить
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