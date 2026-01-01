Этот феномен еще не нашел своего объяснения. На планете существуют места силы и здорового долголетия ― локальные точки с рекордной концентрацией долгожителей. В чем секрет этих уникальных зон? Как победить старость? Можно ли дожить до ста лет, оставаясь при этом здоровым, полноценным человеком? Чтобы ответить на эти вопросы, съемочная группа телеканала «Наука 2.0» вместе с российскими учеными отправилась в уникальную экспедицию. Её цель — изучить территории, где люди живут дольше обычного и на примере их жизни вычислить оптимальную формулу долголетия, свод правил столетнего человека. Удастся ли участникам проекта найти «эликсир молодости» в России, в Италии, в Коста-Рике или в США?

