Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Правила жизни 100-летнего человека
1 постер
Киноафиша Фильмы Правила жизни 100-летнего человека

Правила жизни 100-летнего человека

100-Year-Old Man: Rules of Life 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Этот феномен еще не нашел своего объяснения. На планете существуют места силы и здорового долголетия ― локальные точки с рекордной концентрацией долгожителей. В чем секрет этих уникальных зон? Как победить старость? Можно ли дожить до ста лет, оставаясь при этом здоровым, полноценным человеком? Чтобы ответить на эти вопросы, съемочная группа телеканала «Наука 2.0» вместе с российскими учеными отправилась в уникальную экспедицию. Её цель — изучить территории, где люди живут дольше обычного и на примере их жизни вычислить оптимальную формулу долголетия, свод правил столетнего человека. Удастся ли участникам проекта найти «эликсир молодости» в России, в Италии, в Коста-Рике или в США?
Страна Россия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2014
Режиссер
Илья Яковлев
Илья Яковлев
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 3 голоса
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Его любили в первых сезонах, а потом устали: самый раздражающий персонаж «Сватов» — не Женька, не Валя и не Будько
Не Netflix-хиты, но цепляют сильнее: 3 сериала из Испании, Италии и Финляндии по 4-6 эпизодов, которые вы зря пропустили
Если понравился «Оппенгеймер», посмотрите 8-серийную драму о создании советского ядерного оружия: одна из последних ролей Евгении Брик
Ошибка «Игры престолов», которую фанаты так и не простили (и это не 8 сезон): самую мощную сцену превратили в проходной эпизод
Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами
Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая
«Давно бы выгнали»: зрители ополчились против персонажа «Первого отдела» — он убил всю реалистичность сериала
Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели
Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью
10 старых комедий из СССР, которые по-прежнему смешнее всего, что снимают сегодня
25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше