Alejandro as a childТьма поглощает всё. Она собирается нас проглотить.
SaraАлежандрито, я тебя люблю?
Alejandro as a childДа, мама.
SaraНасколько?
Alejandro as a childОт неба до земли.
SaraЭто не моя любовь, она от Бога. Я всего лишь посланник. Так же, как Бог создаёт всё, мы все излучаем Его любовь. Мой сын, тьма любит тебя так же сильно, как и я, ведь она — тень Божья.
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Alejandro as an Adult[Из трейлера фильма]Ты и я — лишь воспоминания, никогда не реальность. Что-то нас мечтает, отдавайся иллюзии. Живи! Всё, чем ты станешь, ты уже есть. То, что ищешь, уже внутри тебя. Радуйся своим страданиям, благодаря им ты дойдёшь до меня.
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Alejandro as an AdultДеньги — как кровь. Они дают жизнь, если текут. Деньги — как Христос. Они благословляют тебя, если ты ими делишься. Деньги — как Будда: если не работаешь — не получаешь. Деньги просвещают тех, кто их использует, чтобы раскрыть цветок мира, и проклинают тех, кто их боготворит, путая богатство с душой.