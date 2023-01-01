Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кентавр" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Танец реальности Танец реальности
Киноафиша Фильмы Танец реальности Танец реальности, 2014: актеры и роли
La danza de la realidad Танец реальности 2014 / Чили / Франция
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Танец реальности, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Алехандро Ходоровски Алехандро Ходоровски Alejandro Jodorowsky
В ролях
Памела Флорес Pamela Flores Алехандро Ходоровски Алехандро Ходоровски Alejandro Jodorowsky Бастиан Боденхофер Аксель Ходоровский Axel Jodorowsky Андрес Кокс Аксель Ходоровский Axel Jodorowsky Бронтис Ходоровски Brontis Jodorowsky
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Гипнотик
Гипнотик
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Чарли и фантастическая четверка
Чарли и фантастическая четверка
2023, Канада, приключения, анимация, комедия
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
2022, Франция, приключения, комедия
(Не)идеальные роботы
(Не)идеальные роботы
2023, США, комедия, мелодрама, фантастика
Related video
Смоктуновского никогда не существовало: фамилию вынудил сменить злой рок
Красота Александровой все-таки естественная: убедитесь в этом, взглянув на ее детское фото
Копия Хилькевич: ахнете, увидев бывшую жену Кузи из «Универа»
Сын Заворотнюк унаследовал необычные черты матери: такого сходства никто не ожидал
Выбрали властного и хитрого: даже не подозреваете, каким мог стать Василий Алибабаевич
С Костиком ничего общего: как выглядит муж Веры из «Ворониных» (фото)
Омар Хайям очень точно высказался о мужских изменах: идут «налево» только в одном случае
Лобанову из «Интернов» с наследственностью не повезло: одного взгляда на деда достаточно
«Какая грязь»: раскрыта правда о связи Пьехи и Магомаева, которая многих удивит
Не славянин: тайна происхождения советского Иванушки раскрыта
«Пузо торчит» и «колхозница»: изменившаяся Трусова подверглась жесткой критике
Малышка из «Улицы Сезам» сразит наповал любого: не скажешь, что ей 40
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше