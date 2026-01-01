Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Пойми меня, если сможешь

Награды и номинации фильма Пойми меня, если сможешь 2014

Каннский кинофестиваль 2014 Каннский кинофестиваль 2014
Пальме де Вискерс
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Номинант
