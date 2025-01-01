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Киноафиша Фильмы Зимняя спячка Цитаты из фильма Зимняя спячка

Цитаты из фильма Зимняя спячка

Aydin Не видеть человека таким, какой он есть, возводить его в ранг бога, а потом злиться на него, потому что он не бог. Ты считаешь это справедливым?
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Necla Филантропия — это не кость голодной собаке, а делиться, когда ты сам голоден.
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Aydin Справедливости даже в природе нет, почему она должна быть здесь?
🧡
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Aydin [Эпилог] Нихал, я не уезжал. Я не мог. Будь то из-за того, что я состарился, или сошёл с ума, или потому что стал другим человеком — думай, что хочешь. Я просто не знаю. Но этот новый человек внутри меня несколько дней не даёт мне уехать. Пожалуйста, не проси меня уезжать тоже. Теперь я понимаю, что меня ничего не тянет в Стамбул. Там для меня всё чуждо, как и везде. Я хочу, чтобы ты знала — у меня никого нет, кроме тебя. И я скучаю по тебе каждую минуту, каждую секунду, что проходит. Но моя гордость никогда не позволит мне сказать тебе это. Я очень хорошо знаю, как ужасно или невозможно было бы расстаться с тобой. Так же, как я знаю, что ты меня больше не любишь. Я знаю, что мы не можем вернуться в прошлое. И в этом нет нужды. Возьми меня с собой, как слугу, как раба. И давай продолжим нашу жизнь, пусть даже по-твоему. Прости меня.
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