Aydin [Эпилог] Нихал, я не уезжал. Я не мог. Будь то из-за того, что я состарился, или сошёл с ума, или потому что стал другим человеком — думай, что хочешь. Я просто не знаю. Но этот новый человек внутри меня несколько дней не даёт мне уехать. Пожалуйста, не проси меня уезжать тоже. Теперь я понимаю, что меня ничего не тянет в Стамбул. Там для меня всё чуждо, как и везде. Я хочу, чтобы ты знала — у меня никого нет, кроме тебя. И я скучаю по тебе каждую минуту, каждую секунду, что проходит. Но моя гордость никогда не позволит мне сказать тебе это. Я очень хорошо знаю, как ужасно или невозможно было бы расстаться с тобой. Так же, как я знаю, что ты меня больше не любишь. Я знаю, что мы не можем вернуться в прошлое. И в этом нет нужды. Возьми меня с собой, как слугу, как раба. И давай продолжим нашу жизнь, пусть даже по-твоему. Прости меня.