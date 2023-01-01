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Мелиса Сёзен
Мелиса Сёзен Melisa Sözen
Киноафиша Персоны Мелиса Сёзен

Мелиса Сёзен

Melisa Sözen

Дата рождения
6 июля 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Стамбул, Турция

Популярные фильмы

Бюро
Бюро (2015)
8.6
От кого мы убегали, мама?
От кого мы убегали, мама? (2023)
0
Алеф
Алеф (2020)
0

Фильмография Мелиса Сёзен

Жанр
Год
Все 4 Сериалы 4 Актриса 4
От кого мы убегали, мама?
От кого мы убегали, мама?
драма 2023, Турция
Алеф
Алеф
драма, криминал, детектив 2020, Турция
Бюро 8.6
Бюро
драма 2015, Франция
Великолепный век
Великолепный век
драма, исторический 2011, Турция
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