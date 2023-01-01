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О персоне
Фильмография
Мелиса Сёзен
Melisa Sözen
Киноафиша
Персоны
Мелиса Сёзен
Мелиса Сёзен
Melisa Sözen
Дата рождения
6 июля 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Стамбул, Турция
Популярные фильмы
Бюро
(2015)
8.6
От кого мы убегали, мама?
(2023)
0
Алеф
(2020)
0
Фильмография Мелиса Сёзен
Жанр
Все
Детектив
Драма
Исторический
Криминал
Год
Все
2023
2020
2015
2011
Все
4
Сериалы
4
Актриса
4
От кого мы убегали, мама?
драма
2023, Турция
Алеф
драма, криминал, детектив
2020, Турция
8.6
Бюро
драма
2015, Франция
Великолепный век
драма, исторический
2011, Турция
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