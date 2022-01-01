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Киноафиша Фильмы Поиск Поиск, 2014: актеры и роли
The Search Поиск 2014 / Франция
7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Поиск, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мишель Хазанавичус Мишель Хазанавичус Michel Hazanavicius
В ролях
Аннетт Бенинг Аннетт Бенинг Annette Bening Беренис Бежо Беренис Бежо Bérénice Bejo Максим Емельянов Максим Емельянов Maksim Emelyanov Зухра Дуишвили Zukhra Duishvili
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