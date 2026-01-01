Оповещения от Киноафиши
Мария Соле Тоньяцци
Maria Sole Tognazzi
Мария Соле Тоньяцци
Maria Sole Tognazzi
Дата рождения
2 мая 1971
Возраст
54 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
6.2
Пятизвездочная жизнь
(2013)
5.6
Человек, который любит
(2008)
Фильмография Мария Соле Тоньяцци
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2013
2008
Все
2
Фильмы
2
Режиссер
2
Сценарист
2
6.2
Пятизвездочная жизнь
Viaggio sola
драма
2013, Италия
5.6
Человек, который любит
Uomo che ama, L'
драма
2008, Италия
Смотреть трейлер
