Наша рецензия

Проблема похищения людей инопланетянами относится к числу важнейших проблем человечества, вступившего в XXI столетие. Внимание мирового сообщества уже давно приковано к этой теме, актуальность которой признают даже недавние скептики. Ведущие страны и международные организации должны скоординировать усилия по предотвращению и полному пресечению киднеппинга, совершаемого пришельцами. Для этого необходимо, прежде всего, выявить факторы риска и определить, какие категории граждан составляют группу,…